III Congreso de Relevo Generacional aborda este miércoles los retos del mercado laboral y el envejecimien en autoempleo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPTA España continúa mañana en Logroño con la segunda jornada del III Congreso Estatal de Relevo Generacional y Desarrollo Rural que arrancará a las 9,00 horas con la intervención de la secretaria de Salud Laboral de UGT Confederal, Patricia Ruiz Martínez, sobre 'El envejecimiento del mercado laboral', sus consecuencias y los retos asociados al relevo generacional.

Posteriormente, la mesa 'El mercado de trabajo en la próxima década: desafíos y oportunidades' estará dedicada a analizar los cambios demográficos y laborales que condicionarán el empleo y la actividad económica en los próximos años.

En ella participarán el exdirector general del SEPE Gerardo Gutiérrez Ardoy, el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, el subdirector general de Programas y Gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alfonso Gentil Álvarez Ossorio, y el sociólogo y ex presidente de UPTA, Sebastián Reyna.

Tras la pausa, la mesa 'Formación profesional: eje prioritario del relevo generacional' analizará el papel de la FP en la incorporación de jóvenes a actividades que necesitan continuidad, así como la importancia de conectar la formación con las necesidades del tejido productivo.

En ella intervendrán el director general de FP de La Rioja, Daniel Marín; los docentes César García y Alejandro Benito; y la alumna de FP Dual en Asistencia a la Dirección, Miriam Perales.

La última mesa abordará 'El papel de las organizaciones de trabajo autónomo en el ámbito rural', con la participación de Fernando Melchor, presidente de ATA Rioja, y Jesús Diéguez, portavoz de AGTAMAR- UPTA.

La clausura institucional correrá a cargo del vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad y la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo de La Rioja, Belinda León.