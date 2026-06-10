Un incendio afecta a 2.000 metros cuadrados de terreno agrícola en el paraje 'La Plana' de Alfaro

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio agrario en las inmediaciones del paraje 'La Plana' de Alfaro (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

El incendio ha afectado a unos 2.000 metros cuadrados de terreno agrícola y a enseres que había en el interior de una granja abandonada.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,35 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, los recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y del Servicio Riojano de Salud, así como efectivos de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.