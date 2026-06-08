Un incendio calcina la cocina de una vivienda en la calle Beratúa de Logroño

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LOGROÑO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado a primera hora de esta tarde un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Beratúa de la capital riojana. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,00 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a bomberos de Logroño, Policía Nacional y Policía Local.