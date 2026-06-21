Un incendio causado por un rayo quema 6 hectáreas agrarias en Santo Domingo

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un incendio, causado por la caída de un rayo, ha quemado esta pasada tarde una superficie de unas seis hectáreas agrarias en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,44 horas de este sábado, varios particulares han informado a SOS Rioja de un incendio en una zona agraria situada junto a la LR-111, en el punto kilométrico 21, en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, a recursos de Medio Natural y a recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en carácter preventivo.
Tras la intervención de los operativos, los Bomberos han informado de que el incendio se habría originado a consecuencia de la caída de un rayo. El fuego ha afectado a aproximadamente 6 hectáreas de cereal sin cosechar. No se han registrado daños personales.