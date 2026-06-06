Un incendio en una empresa de Alfaro afecta a maderas y restos de poda sin que se originen desgracias personales

Archivo - SOS Rioja ha desplazado a los recursos de emergencia - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una empresa del sector del mueble en Alfaro ha afectado a maderas, restos de poda y algo de vegetación que había en un patio exterior sin que se originen daños personales.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 12:15 ha comunicado un particular el incendio de una empresa del sector del mueble en la calle Avenida Zaragoza de Alfaro.

Desde SOS Rioja se han movilizado Bomberos del CEIS, Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y efectivos de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.