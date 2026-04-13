Incendio en el exterior de la residencia de la Concepción en Calahorra (La Rioja) - EUROPA PRESS

CALAHORRA (LA RIOJA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja están interviniendo un incendio en el exterior de residencia de la Concepción de Calahorra. Al parecer, el fuego se ha originado con motivo de unas obras que se están llevando a cabo en un solar colindante, en el que se están desmontando las naves que pertenecían a una antigua empresa.

Durante, los trabajos una chispa de la maquinaria habría pasado al recinto exterior de la residencia y ha provocado un incendio en una zona en la que había almacenados palés y otros enseres. El fuego está controlado y no ha sido necesario desalojar el centro.