Un incendio de pelusas afecta a un cable de tensión en Villalobar de Rioja

LOGROÑO 31 May. (EUROPA PRESS) -
Un incendio de pelusas, que se ha producido a las 17,20 horas, ha afectado a un cable de tensión en Villalobar de Rioja, según ha informado el SOS Rioja 112.
Ha sido un particular el que ha alertado de un incendio cercano al campo de fútbol del municipio de Villalobar, donde se han quemado pelusas en una zona rodeada de cereal y algunos pinos.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias de avisa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje ( un técnico de montes y un agente forestal).
El fuego ha afectado a un cable de media tensión que se ha cortado y ha dejado sin luz a algunos usuarios en la localidad por lo que se avisa también a Iberdrola.