Un incendio quema unos 25.000 metros cuadrados de una acequia y una yasa en Calahorra

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 26 mayo 2026 19:13
   LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio ha quemado unos 25.000 metros cuadrados de una acequia y una yasa con chopos, tamarices, carrizos, cañas y zarzas en el camino Campobajo perteneciente a Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112.

   Ha sido un particular ha alertado del suceso, que se ha producido a las 15,11 horas, finalizando a las 19,00 horas. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS, debido al avance del incendio, posteriormente se movilizan recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un técnico de Coordinación, un helicóptero, un agente forestal y una autobomba forestal), también se han activado recursos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad de Rincón de Soto.

