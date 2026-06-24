Un incendio quema 3,1 hectáreas de aulagas, romeros y herbáceas en la zona de Contrebia Leucade, en Aguilar

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LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias han extinguido un incendio forestal en la zona de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama. Como consecuencia del fuego se ha quemado una superficie aproximada de 3,1 hectáreas de aulagas, romeros y herbáceas, sin que se hayan registrado más daños. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varias llamadas han alertado del suceso sobre las 15,40 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje: un helicóptero, unidad CARIF, tres agentes forestales, dos técnicos de coordinación, un retén de TRAGSA y un pick-up.

Debido a la cercanía de las obras en el yacimiento, también se ha activado a Bomberos del CEIS Rioja, que han sido anulados pocos minutos después de su llegada. Asimismo, se ha informado a Guardia Civil y al Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama.