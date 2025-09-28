Un incendio en unos restos de poda de olivo almacenados quema unos cincuenta metros cuadrados de matorral

Archivo - Bomberos logran apagar al incendio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en unos restos de poda de olivo almacenados ha quemado unos cincuenta metros cuadrados de matorral en Arnedo, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 7:20 horas de la mañana de hoy, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de que salía humo en el polígono El Arenal de Arnedo.

Desde el SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS.

Todo indica que el incendio se ha originado en unos restos de poda de olivo almacenados. Como resultado, se han quemado unos cincuenta metros cuadrados de matorral.

A las 08:41 bomberos informan de que lo han apagado pero los restos de poda van a estar humeando entre cuatro y cinco horas.