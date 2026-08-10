Los incendios en La Rioja han afectado, hasta el momento, a 450 hectáreas, siendo forestales menos de la mitad

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han visitado las instalaciones de incendios de La Rioja - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que, desde el mes de mayo, han afectado a La Rioja han afectado, hasta el momento, a 450 hectáreas, siendo forestales menos de la mitad, según ha desvelado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, que ha seguido pidiendo "prudencia" a los riojanos y visitantes.

Manzanos, acompañada de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha visitado los medios de extinción de incendios, situados en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo. La consejera ha asegurado que "estas instalaciones son fundamentales para la lucha contra incendios forestales".

Ha recordado que es una base que "nació en el año 2006 pero que está totalmente adaptada a los medios aéreos que actualmente disponemos, tanto desde el Ministerio como desde el Gobierno de La Rioja, y la tenemos para actuar lo más rápido posible, en un año que se antoja una temporada bastante complicada".

De hecho, ha apuntado que "desde el Gobierno de La Rioja ya anunciamos a finales de junio que estábamos haciendo los mayores esfuerzos tanto en personal como en medios como en presupuesto". Ha destacado que "tenemos una plantilla estable con más de 100 profesionales dedicados estrictamente a las labores de extinción y que se completan con un amplio dispositivo de 335 personas, a las que están, esos 129 bomberos forestales, los 86 agentes forestales, la cuadrilla del Carif, que son 25, más todos los pilotos, copilotos y mecánicos, y así, sumando los técnicos, sumando el personal de vigilancia de las torretas"

"A eso se suman todos los medios que disponemos, como los 11 centros comarcales, tenemos esas 17 retenes repartidos por La Rioja", ha apuntado además de dar a conocer los diferentes vehículos con los que se cuenta. También se ha referido "a las 15 torretas de vigilancia con 18 cámaras que están repartidas por todas las zonas de más riesgo y unos 300 puntos de carga de agua de los que se hacen uso cuando sea necesario".

La consejera ha destacado que, a nivel presupuestario, "es dos millones más que en 2025, hasta alcanzar casi los 10 millones de euros, un esfuerzo que cada año tiene que ser mayor y que se demuestra como necesario".

PRIMER INCENDIO IMPORTANTE EN MAYO

A continuación, Manzanos ha señalado que "nuestro primer incendio, consideremos importante, fue el 26 de mayo, allí por Calahorra, con 2,4 hectáreas quemadas; seguimos con un mes de junio complicado, un mes de junio donde tuvimos siete incendios, de ellos cinco fueron conatos, pero destacando ese incendio entre Ribafrecha y La Unión, que quemó 63 hectáreas, la inmensa mayoría de ellas, de tierras agrícolas".

Ya, en julio, ha indicado que "sufrimos 12 incendios, muchos de ellos en tierras agrícolas, aproximadamente la mitad, y luego en el mes de agosto los dos conatos de incendio que tuvimos el pasado sábado en Ezcaray y en Anguiano, a los que se suma el de Ojacastro, en el que fueron unas 11,5 las hectáreas forestales que ardieron".

Manzanos ha señalado que "los dos incendios más importantes de momento han sido los de las 120 hectáreas que ardieron entre Logroño y Lardero, o las 115 hectáreas en la zona de Ezcaray, en Ayabarrena". Con ello, ha apuntado que "van 23 episodios de incendios, entre los cuales 9 han sido conatos y el resto han sido incendios, que han afectado a unas 450 hectáreas, de las cuales forestales puramente no son ni la mitad".

No obstante, la consejera ha indicado que "nos queda mucho por pasar por lo que continuaremos trabajando lo mejor posible", al tiempo que ha agradecido el trabajo de los profesionales, de los Ayuntamientos, de la Delegación del Gobierno, Ministerio y otras comunidades autónomas que "nos han ayudado de momento en los incendios más difíciles que hemos tenido", mientras que ha recordado que "nuestro personal también ha salido en cuatro ocasiones a ayudar a otras comunidades autónomas"

Finalmente, Manzanos ha recordado que "dado el riesgo, hemos flexibilizado medidas agrícolas para que puedan, por ejemplo, labrarse los barbechos y labrarse los rastrojos y evitar esos riesgos, así como hemos aprobado un nuevo plan general de incendios forestales, sustituyendo al que teníamos en La Rioja, vigente de 2012". "Continuaremos tomando todas las medidas que estén en nuestras manos, pidiendo colaboración a los ciudadanos en esas medidas de prudencia", ha concluido.

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Arraiz, por su parte, ha señalado que "sabíamos que este verano iba a ser complicado" y por ello "quería poner en valor la colaboración que podemos ver en esta base del Gobierno de La Rioja, entre en este caso el Gobierno de España y el propio Gobierno de La Rioja".

Ha señalado que "el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición, tiene dos aviones que podéis ver ahí de carga en tierra, que están trabajando evidentemente en La Rioja, pero también en otras comunidades autónomas, también existen otras bases en otras comunidades limítrofes donde también existen medios del Ministerio de Transición".

La delegada del Gobierno también ha pedido "prudencia" a los ciudadanos, sobre todo, ahora que, este miércoles, se va a vivir "una fecha complicada" con el eclipse solar, por lo que ha reclamado a la población que "siga las indicaciones que durante ese día se van a llevar a cabo para que sea un día de tranquilidad".