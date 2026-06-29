Sin incidentes de gravedad en el 'Gran Reserva' en el que se realizaron 2.245 pruebas de alcohol y drogas

Archivo - Agentes de Guardia Civil patrullando en el Festival 'Gran Reserva' de Calahorra - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja desplegó un amplio operativo policial durante la celebración del Festival 'Gran Reserva 2026', que tuvo lugar los días 26 y 27 de junio en la localidad de Calahorra, que concluyó sin incidentes de gravedad, y en el que se realizaron 2.245 pruebas de alcohol y drogas -con ocho positivos en alcohol y cinco en drogas-, y se identificaron a más de 2.600 personas.

El objetivo principal del despliegue fue garantizar el orden público, prevenir el tráfico y consumo de drogas, evitar el porte de armas prohibidas y controlar los accesos a la ciudad. Gracias a la planificación previa y a la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, así como al empleo de medios técnicos avanzados, el evento se desarrolló con total normalidad dentro del recinto y sin registrarse incidentes de gravedad.

El despliegue humano y técnico del Instituto Armado contó con un total de 378 agentes pertenecientes a diversas especialidades para cubrir todas las necesidades operativas: Seguridad Ciudadana, USECIC, Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, Servicio de Información, especialistas en desactivación de explosivos y antiterrorismo, Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Servicio Cinológico (con perros detectores de drogas), SEPRONA, así como unidades de drones y sistemas antidrones.

Este dispositivo se integró de forma eficaz con los servicios municipales de Calahorra, incluyendo a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y los equipos sanitarios, consolidando un modelo de cooperación institucional orientado a la protección integral de los miles de asistentes.

ACTUACIONES Y CONTROLES

Durante las dos jornadas del festival, el esfuerzo preventivo de los agentes se tradujo en un exhaustivo control en los accesos y alrededores del término municipal. Se controló a un total de 2.673 personas, y se revisaron cerca de 1.480 vehículos, entre turismos y autobuses procedentes de distintos puntos de La Rioja y de provincias limítrofes.

En el ámbito de seguridad ciudadana se tramitaron 5 denuncias administrativas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, y una denuncia por desobediencia a los agentes de la autoridad.

El sector de Tráfico intensificó los controles analíticos realizando 2.245 pruebas realizadas, con 8 resultados positivos, mientras que se efectuaron 12 test de drogas, registrándose 5 positivos por consumo de sustancias (THC, cocaína y metanfetaminas).

Además, se formularon 62 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Vial, al tiempo que se investigó a dos personas por la pérdida total de los puntos del permiso de conducción y a una tercera por carecer de licencia administrativa para conducir.

El Festival 'Gran Reserva 2026' se desarrolló sin alteraciones de relevancia en el orden público gracias a la labor de prevención y a la rapidez de respuesta de las fuerzas desplegadas. Desde la Guardia Civil en La Rioja se desea destacar y agradecer el comportamiento cívico y la colaboración de los asistentes, así como el trabajo de coordinación junto a la Policía Local de Calahorra y el resto de los servicios de emergencia implicados durante el fin de semana.