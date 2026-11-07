Industria cárnica riojana reafirma "voluntad de diálogo" y lanza una propuesta ante la llamada a la huelga en el sector

Captura de pantalla con las condiciones de la propuesta de las industrias cárnicas riojanas. - FER

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Industrias Cárnicas de La Rioja, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), ha reafirmado este sábado su "voluntad de diálogo", al mismo tiempo que ha planteado una propuesta ante la llamada a la huelga en el sector.

Así, mediante un comunicado, la patronal de las cárnicas señala que "quiere trasladar directamente a los trabajadores del sector las condiciones planteadas por la representación empresarial en la mesa de negociación del convenio colectivo".

Indican que "la parte empresarial ha aceptado prácticamente la totalidad de las reivindicaciones planteadas por los representantes de los trabajadores como se contempla en la propuesta".

Las empresas riojanas del sector cárnico, "con una vocación tradicional de impulsar un clima de diálogo y evitar la conflictividad laboral, mantienen su firme voluntad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

Todo, aseguran, "con el objetivo de que las discrepancias existentes no desemboquen en un escenario de confrontación laboral, que será muy perjudicial tanto para los trabajadores como para las empresas".

En este sentido, la Asociación "subraya y pone en valor el esfuerzo realizado por las empresas para atender las demandas sindicales y comunicar a sus trabajadores la última propuesta presentada, por lo que tiene la confianza de que pueda llegarse a un acuerdo".