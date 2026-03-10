Las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables en La Rioja y continúan en niveles basales

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones respiratorias agudas se mantienen estables en La Rioja respecto a la semana previa y en situación basal, con una incidencia global similar a la registrada en los últimos días, según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, que señalan que los ingresos hospitalarios también están estabilizados.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha actualizado este martes la situación epidemiológica correspondiente a la semana 10 de 2026 (del 2 al 8 de marzo), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 386,42 casos por 100.000 habitantes, frente a los 383,14 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior.

El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

INCIDENCIA BAJA DE GRIPE Y ESTABILIDAD DEL VRS.

En cuanto a los distintos virus respiratorios, la incidencia de gripe se sitúa en 3,27 casos por 100.000 habitantes, frente a los 13,1 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa, lo que confirma su baja circulación en la comunidad.

Por su parte, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) mantiene una evolución estable y en niveles bajos de incidencia.

En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que ocurrió en la semana anterior.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "los datos de esta semana reflejan una situación de estabilidad y niveles basales de las infecciones respiratorias agudas en La Rioja, con una circulación muy baja de gripe y sin casos detectados de COVID en el sistema de vigilancia".

Martínez ha añadido que "seguimos realizando un seguimiento continuo de la evolución de los virus respiratorios para anticipar cualquier cambio en la situación epidemiológica y garantizar la mejor respuesta del sistema sanitario".

ESTABILIDAD EN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

En relación con la situación hospitalaria, con fecha 9 de marzo de 2026, no hay ninguna persona hospitalizada por COVID-19; por gripe, hay un paciente en el hospital; y por VRS, se contabilizan 7 personas hospitalizadas.

De este modo, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS se mantiene similar al de la semana previa.

En este sentido, Eva Martínez ha destacado que "la estabilidad de los ingresos hospitalarios confirma que la situación epidemiológica se encuentra actualmente controlada, aunque es importante mantener la vigilancia y las medidas de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables".

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 9, se atendieron un total de 456 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 375 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (287 adultos y 88 pediátricos) y 81 en el Hospital Universitario de Calahorra (71 adultos y 10 pediátricos).

MÁS DE 90.000 DOSIS DE GRIPE ADMINISTRADAS

La Consejería de Salud y Políticas Sociales insiste en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva, especialmente en los colectivos vulnerables.

En relación con la vacunación frente a la gripe, hay 90.766 dosis administradas, con una cobertura en mayores de 65 años del 70,60%. En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado 40.631 dosis, con una cobertura en mayores de 70 años del 48,48%.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha recordado que "la vacunación continúa siendo una herramienta clave para proteger a las personas más vulnerables frente a los virus respiratorios y reducir las complicaciones asociadas a estas infecciones".