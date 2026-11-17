Archivo - Mujer tosiendo con un pañuelo. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, informa este martes, día 17, de que la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ha experimentado un ligero incremento durante la semana 46 de 2026, comprendida entre el 9 y el 15 de noviembre, aunque la circulación de los virus de la gripe y la COVID-19 continúa en niveles bajos.

Según los datos provisionales del sistema de vigilancia centinela, integrado por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de infecciones respiratorias agudas se ha situado en 484,66 casos por 100.000 habitantes, frente a los 471,56 registrados la semana anterior.

Los niños menores de un año continúan siendo el grupo de edad con mayor incidencia.

En cuanto a la gripe, la tasa ha pasado de 9,82 a 16,37 casos por 100.000 habitantes, lo que refleja un ligero incremento de su circulación, aunque todavía en niveles bajos.

Por su parte, la incidencia de COVID-19 se mantiene también en cifras reducidas, con 16,37 casos por 100.000 habitantes frente a los 13,10 de la semana precedente.

La vigilancia centinela confirma que continúa la circulación del virus respiratorio sincitial (VRS), con tres aislamientos durante la última semana, frente a los cinco de la semana anterior.

ESTABILIDAD EN LAS HOSPITALIZACIONES

A pesar del aumento de las infecciones respiratorias, la incidencia de hospitalizaciones por estas patologías se mantiene estable en 9,75 casos por 100.000 habitantes, la misma cifra registrada la semana anterior.

A fecha de 16 de noviembre, los centros hospitalarios de La Rioja contabilizan ocho personas ingresadas con gripe y siete con COVID-19.

Actualmente no hay pacientes hospitalizados con VRS.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "los datos reflejan un incremento moderado de las infecciones respiratorias, algo que debemos seguir vigilando ante la llegada de los meses de mayor circulación de estos virus. No obstante, la gripe y la COVID-19 continúan presentando incidencias bajas y, especialmente importante, la situación de las hospitalizaciones permanece estable".

Asimismo, Martínez ha explicado que "seguimos detectando circulación del virus respiratorio sincitial, por lo que es fundamental mantener las medidas de prevención, especialmente cuando estamos en contacto con lactantes, personas mayores y ciudadanos con mayor vulnerabilidad".

Más de 74.000 dosis administradas frente a la gripe La campaña de vacunación frente a las infecciones respiratorias continúa avanzando en La Rioja.

Hasta el momento se han administrado 74.441 dosis de vacuna frente a la gripe y 29.589 dosis frente a la COVID-19.

En el caso de la gripe, la cobertura alcanza el 55,12 por ciento entre las personas de 85 años o más, mientras que entre la población escolar de 3 a 13 años se sitúa en el 44,29 .

Por su parte, en los niños de 6 meses a 2 años la cobertura es del 34,81 por ciento.

Especialmente significativa es la cobertura alcanzada en las residencias de personas mayores, donde, hasta el 15 de noviembre, se ha vacunado frente a la gripe al 83,97 por ciento de la población residente.

Respecto a la COVID-19, la cobertura vacunal alcanza el 77,04 por ciento en las residencias de personas mayores y el 41,01 por ciento entre las personas de 85 años o más.

Eva Martínez ha insistido en que "la vacunación sigue siendo nuestra principal herramienta de prevención frente a las complicaciones más graves de estas infecciones.

Por eso, animamos especialmente a las personas mayores, a las familias con niños incluidos en la campaña y a los grupos de riesgo a aprovechar las oportunidades de vacunación".

LLAMAMIENTO A LA PREVENCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Desde Salud Pública se recuerda la importancia de mantener las medidas habituales de prevención de las infecciones respiratorias, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados, la protección de las personas vulnerables y el uso de mascarilla cuando se presentan síntomas respiratorios y se va a estar en contacto con otras personas.

"Estamos en un momento importante para reforzar la prevención.

Aunque la situación epidemiológica es de relativa estabilidad, debemos anticiparnos a una posible mayor circulación de los virus respiratorios en las próximas semanas. Vacunarse, actuar con responsabilidad ante los primeros síntomas y proteger a quienes tienen mayor riesgo son medidas sencillas que pueden marcar la diferencia", ha concluido la directora general.