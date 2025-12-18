Un informe evidencia políticas urgentes para enfrentar informalidad en turismo y mejorar empleo en Perú - UNIR

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de arrojar luz sobre uno de los problemas estructurales más persistentes en la economía peruana, se ha presentado el estudio 'Informalidad del turismo en el Perú 2024', una investigación que analiza en profundidad la situación laboral en el sector turístico y propone estrategias para revertir la precariedad que afecta a miles de trabajadores.

El evento, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Escuela de Posgrado Newman y la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), congregó a especialistas en políticas públicas, académicos y representantes del sector privado.

Durante la jornada, transmitida de manera virtual, se expusieron los hallazgos más relevantes del informe, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2023 del INEI, llevando a cabo de manera novedosa una profunda investigación a través del análisis estadístico e interrelación de diversos aspectos relacionados con la Informalidad en Perú y el sector turístico.

El estudio confirma que la informalidad en el turismo peruano no solo persiste, sino que presenta patrones complejos vinculados a factores demográficos y estructurales.

ESTRUCTURA DEL SECTOR INFORMAL

El informe revela que la informalidad se caracteriza por la prevalencia de microempresas y operaciones unipersonales, en contraste con el sector formal, donde predominan unidades económicas más grandes.

Esta configuración impacta directamente en las condiciones laborales: los trabajadores informales enfrentan brechas salariales significativas, con ingresos por debajo del salario mínimo nacional, jornadas extensas y ausencia de beneficios sociales.

"La informalidad no solo es un problema de legalidad, sino de calidad de vida", enfatizó José Antonio Clemente Almendros, investigador y docente de UNIR y uno de los responsables de los resultados del estudio.

La estadística señala que la informalidad en el sector turístico en el Perú alcanza 88,45%, muy por encima del promedio de la informalidad nacional (68,58%). Restaurantes (55,19%) y transporte (41,98%) concentran la mayor parte del empleo informal, donde más del 50% percibe ingresos inferiores al salario mínimo. Esta realidad evidencia la urgencia de políticas diferenciadas por territorio y subsector para revertir la precariedad laboral.

Antes, Yvan Díaz Zelada, consultor de empresas e investigador de Renacyt, advirtió de la relevancia estratégica del informe: "No solo aporta evidencia científica, sino que abre la oportunidad de repensar el modelo turístico peruano, ya que la formalización supone inversión en competitividad y sostenibilidad."

FACTORES DEMOGRÁFICOS Y DISTRIBUCIÓN LABORAL

Uno de los puntos más destacados fue la relación estadísticamente significativa entre la edad, el género y el nivel educativo con la formalidad del empleo y el tipo de actividad desempeñada. El grupo de 25 a 44 años concentra altos niveles de informalidad. Asimismo, se evidencian diferencias por género en la distribución de actividades turísticas y variaciones notables en los niveles de educación entre macrorregiones, lo que influye en la probabilidad de acceder a un empleo formal.

UN SECTOR VITAL CON RETOS URGENTES

Las repercusiones económicas estuvieron latente en todos los puntos de la presentación. No obstante, el turismo, que aporta de manera sustancial al Producto Bruto Interno (PBI) y al empleo nacional, fue uno de los últimos sectores en recuperarse tras la pandemia. Sin embargo, la alta tasa de informalidad amenaza su competitividad y sostenibilidad.

"Es imperativo diseñar políticas públicas que promuevan la formalización y protejan al trabajador", señaló la Mg. Úrsula Desilú León Chempén, exministra de Comercio Exterior y Turismo, durante el análisis y discusión del informe.

HACIA POLÍTICAS EFECTIVAS

Otro aspecto de peso del estudio según sus autores es que no se limita a diagnosticar el problema: busca generar insumos para la formulación de estrategias integrales que impulsen la formalización laboral, reduzcan las brechas de ingresos y fortalezcan la protección social. Entre las recomendaciones se incluyen incentivos para la formalización de microempresas, programas de capacitación y mecanismos de fiscalización adaptados a las realidades regionales.

El evento concluyó con un llamado a la acción conjunta entre el Estado, la academia y el sector privado. "La informalidad en el turismo no es solo un desafío económico, sino social. Requiere soluciones urgentes y sostenibles", subrayó la Dra. Norma Constanza Velásquez, jefa de investigación en la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), en el cierre de la jornada

Con este informe, las instituciones organizadoras buscan abrir un espacio de reflexión y acción que permita transformar la realidad laboral del turismo peruano, consolidando un sector más competitivo, inclusivo y justo.