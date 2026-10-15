Infraestructuras adjudica por más de 880.000 euros las obras de refuerzo de firme en la LR-285 entre Rincón y Alfaro

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación ha adjudicado el proyecto de refuerzo de firme de la carretera LR-285 entre Rincón de Soto y el término municipal de Alfaro por un importe total de 882.925,11 euros. Esta actuación, que será ejecutada por la UTE formada por las empresas Excavaciones Redondo Solozabal, S.L. y Excavaciones Fermín Osés S.L., cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses desde la firma del acta de replanteo.

Las obras comprenden la rehabilitación integral del pavimento, la renovación de la señalización y la adecuación de las barreras de seguridad en un tramo de 4,3 kilómetros, situado entre el kilómetro 0, a la altura del enlace con la N-232 en Rincón de Soto, y el kilómetro 4,3, ubicado en el término municipal de Alfaro.

Con esta intervención, se pretende mejorar el estado de conservación de la carretera, reforzar la seguridad vial del tramo y ofrecer a los usuarios una circulación más cómoda. Para rehabilitar el firme, se fresarán las zonas deterioradas por roturas y deformaciones y se repondrán con una mezcla bituminosa de 5 centímetros de espesor.

Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros. Las zonas que presentan pequeñas fisuras y principio de deformaciones se tratarán con una capa de microaglomerado en frío.

Después, se ejecutará el pintado de la señalización horizontal y la renovación de la señalización vertical, así como la adecuación en altura de la barrera de seguridad existente, de acuerdo con la normativa vigente, y las condiciones de seguridad exigidas para el tipo de tráfico que soporta la citada vía.

La elevación de la barrera se debe a que la incorporación de la nueva capa de rodadura reduciría su altura efectiva. Por otra parte, la renovación del pavimento es necesaria debido a que el firme actual se encuentra muy deteriorado en algunas zonas, presentando roturas y deformaciones del tipo de malla gruesa y piel de cocodrilo. En otras zonas se aprecian pequeñas fisuras y principio de deformaciones que conviene tratar para evitar su desarrollo. Finamente, la señalización actual ha perdido la retrorreflexión y demás propiedades necesarias para su correcta visibilidad, debido al tiempo transcurrido desde su colocación.