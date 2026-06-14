Infraestructuras, vivienda pública o memoria democrática, entre los asuntos del próximo pleno del Parlamento regional

La presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de La Rioja abordará el tejido industrial de nuestra comunidad, las infraestructuras, la educación y vivienda públicas así como la memoria democrática o el racismo, entre otros asuntos, según se ha fijado en el orden del día de la Mesa y Junta de Portavoces. La sesión tendrá lugar el próximo jueves, 18 de junio, a partir de las 09,00 horas.

En primer lugar será el turno de las preguntas a los miembros del Ejecutivo riojano que comenzará el grupo parlamentario de Podemos-IU que les pedirá una valoración "de la evolución del tejido industrial riojano".

Posteriormente el Grupo Parlamentario Socialista preguntará sobre cómo valora el Gobierno regional "la situación de la inversión en infraestructuras de Atención Primaria en nuestra comunidad autónoma" y sobre si considera el Gobierno de La Rioja positivos los datos de cierre del ejercicio presupuestario.

Por parte del Grupo Popular, sus diputados querrán saber cómo colabora el Gobierno de La Rioja con los diferentes municipios en materia de caminos de competencia municipal y sobre qué acciones contempla el Gobierno para seguir impulsando el turismo en La Rioja.

También querrán un balance de la última convocatoria de ayudas al trabajo autónomo y conocer "cómo van los trabajos de consolidación de la carretera LR-115 en el término de Arnedillo".

El PP también querrá saber "en qué se sustancia el decidido impulso a la educación pública por parte del Gobierno de La Rioja y cuáles son las demandas de despliegue tanto de redes de telecomunicación móvil como fija que plantea el Gobierno para La Rioja".

Tras las preguntas de los 'populares', de nuevo el Grupo Socialista interpelará "sobre cuántas viviendas públicas nuevas se han iniciado en La Rioja desde el comienzo de esta legislatura".

Por parte de Vox han registrado una pregunta para saber "qué medidas va a adoptar el Gobierno de La Rioja para contrarrestar los efectos de la falta de Presupuestos Generales del Estado, de cara a la elaboración de los próximos presupuestos de nuestra región".

Las preguntas al Ejecutivo terminarán con una del Grupo Socialista sobre "hasta que límites piensa llegar el Gobierno de La Rioja violentando las normativas en materia de conservación de la biodiversidad".

INTERPELACIONES Y MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

En el turno de las Interpelaciones se ha registrado una en materia de Control Presupuestario y otra en materia de igualdad LGTBI, ambas del Grupo Parlamentario Socialista.

El pleno continuará con el debate de diferentes mociones. En concreto se ha registrado una de Podemos-IU para instar al Ejecutivo riojano "a conceder la reunión solicitada por la Coordinadora Zona Rural Rioja, de manera que se celebre a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de 1 mes".

También pedirán establecer una moratoria inmediata sobre la autorización de nuevos proyectos, tanto de nueva creación como de ampliación de instalaciones existentes, de plantas de biogás y biometano, producción de hidrógeno verde, parques eólicos, huertos solares y macro-granjas industriales que pretendan ubicarse en suelo rural de La Rioja.

En segundo lugar y también por parte de IU se pedirá que se apruebe un Plan de mejora de espacios e infraestructuras en los centros educativos públicos de La Rioja, dotado con los recursos económicos suficientes.

El PSOE por su parte exigirá que "se cumpla escrupulosamente en tiempo y forma con su deber de información y rendición de cuentas ante esta Cámara a través de los numerosos canales habilitados a tal efecto por el Reglamento de la misma, así como a facilitar de forma efectiva el trabajo de control de la labor de gobierno de los diputados y diputadas en el ejercicio del derecho que les asiste para el correcto cumplimiento de sus funciones. Grupo Parlamentario Socialista".

Por parte de Vox han registrado una relativa a poner en marcha una nueva estrategia nacional de prevención de incendios forestales y otra relativa a la corrupción de Pedro Sánchez.

De nuevo el PSOE instará "a la actualización de la Ley de Cooperación para el Desarrollo" y pedirá también que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a la aprobación de un marco regulador autonómico, articulado en torno a las siguientes medidas: establecimiento de un marco de actuación sobre el uso de dispositivos en centros educativos, regulación de los teléfonos móviles personales, actualización de los planes digitales de centro, coordinación institucional y protección de datos y privacidad.

PROPOSICIONES DE LEY EN PLENO

La sesión terminará tras los debates de diferentes Proposiciones de Ley. En concreto VOX ha registrado una derogación de la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja por parte de VOX.

Desde Podemos-IU han registrado una Proposición de Ley "de prevención, atención y protección frente al racismo y la xenofobia en la Comunidad Autónoma de La Rioja" y otra por la que se modifican la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.