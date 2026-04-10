El Ingreso Mínimo Vital llega en marzo a casi 5.500 hogares en La Rioja, en los que conviven más de 7.200 menores

Archivo - La ministra, Elma Saiz. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en España, de los que 5.469 están en La Rioja. En ellos viven 2.532.284 personas, 17.080 en la comunidad autónoma riojana, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de la prestación ha sido de 543,14 euros al mes por hogar en España y de 553,30 euros en la comunidad riojana. En conjunto, la nómina actual ha ascendido a 495,6 millones de euros (3.565.690 euros en La Rioja).

MARCADO PERFIL FEMENINO

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino en La Rioja. En marzo, un 57,3 por ciento de los titulares han sido mujeres (3.131), frente a los 2.338 titulares hombres.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408) en España.

El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia.

Actualmente, el 42,2% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.206 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En España, esa cifra alcanza el 41%.

Además, en el tercer mes del año, de los 5.469 hogares beneficiarios de IMV en La Rioja, 852 son hogares monoparentales y en 2.815 viven menores.

"El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país", afirma la ministra Elma Saiz.

COMPLEMENTO DE AYUDA PARA LA INFANCIA

En marzo, 573.831 hogares lo recibieron en España, de los cuales, 3.686 estaban en La Rioja. La ayuda media en La Rioja fue de 66,24 euros por menor y 130,59 euros por hogar con menores, mientras que en España fue de 66,4 euros y de 120,7 euros, respectivamente.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios.

Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

"El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades", asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

EL IMV Y LOS JÓVENES

La media de edad de los beneficiarios del IMV en España es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo.

Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

"El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión", señala Saiz.