La Iniciativa solidaria de Aresol y Modelos Escalona recauda 5000 euros para la asociación VencELA Rioja

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación VencELA de La Rioja, Paqui Terroba, y el atleta riojano Manuel Herrera han recibido un talón con una recaudación total de 5.000 euros obtenida a través de la iniciativa solidaria 'Aresol, energía y esperanza en la lucha contra la ELA'.

La entrega del fondo benéfico ha sido realizada por Joaquín Sáenz, propietario de la empresa ARESOL, junto a José Félix Escalona, gerente de Modelos Escalona, en un acto destinado a apoyar de forma directa las actividades de la organización riojana. El origen de estos fondos proviene del reto deportivo y social completado por Manuel Herrera entre los pasados días 12 y 30 de marzo.

Durante este periodo, el corredor recorrió a pie el Camino de Santiago con el doble objetivo de recaudar aportaciones económicas y potenciar la visibilidad pública de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una patología que actualmente afecta a alrededor de una treintena de personas en la comunidad autónoma de La Rioja.

IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Durante el acto de entrega, la presidenta de VencELA Rioja, Paqui Terroba, ha destacado la importancia estratégica de que el tejido empresarial e institucional y de la sociedad en general, se involucre activamente en este tipo de proyectos benéficos. Según ha explicado la representante de la asociación, "en este caso el objetivo es visibilizar la ELA"; y ha insistido en que, mediante el apoyo de las empresas y la voluntad de atletas como es el caso de Manuel Herrera, "se consiguen alcanzar estas metas sociales. Por su parte, los responsables del tejido corporativo que ha financiado y promovido la iniciativa han reafirmado su compromiso con la causa.

El propietario de ARESOL, Joaquín Sáenz, ha subrayado que la implicación de su compañía en este desafío solidario responde de manera directa "a la voluntad de apoyar un proyecto que une deporte, solidaridad y conciencia social. El compromiso de la compañía con el entorno se concreta en acciones de Responsabilidad Social como este reto deportivo".

En esta misma línea se ha manifestado José Félix Escalona, gerente de Modelos Escalona, quien ha hecho hincapié en la responsabilidad social de los agentes económicos de la región. Escalona ha asegurado que "en la medida en que podamos ayudar a este tipo de iniciativas, solo podemos participar y ayudar a la asociación".

UN DESAFÍO DEPORTIVO DE 800 KILÓMETROS DE PREPARACIÓN

El cumplimiento del reto solidario ha requerido de un prolongado proceso de acondicionamiento previo por parte del deportista.

Para poder afrontar con éxito el desafío de completar el Camino de Santiago, Manuel Herrera ha completado un periodo de preparación física y mental que se ha extendido durante más de medio año. A lo largo de los seis meses previos a la marcha, el atleta acumuló miles de kilómetros de entrenamiento en los que combinó de forma sistemática sesiones específicas de resistencia física, la planificación técnica de cada una de las etapas del recorrido y un trabajo específico de fuerza para prevenir lesiones durante los 800 kilómetros que componen la ruta jacobea.

Tras culminar el recorrido en la plaza del Obradoiro, Herrera ha manifestado la profunda "emoción que supone llegar a Santiago de Compostela". El corredor riojano ha explicado que este sentimiento no se debe únicamente al hecho de haber completado el recorrido físico de la ruta, sino, de manera principal, "por haber posibilitado alcanzar un reto en beneficio de personas que lo necesitan". "Es un momento de gran emoción. No tengo palabras para describirlo", ha sentenciado el atleta tras formalizarse la entrega del talón.

Los fondos recaudados mediante esta campaña se integrarán en los programas de asistencia y soporte que gestiona VencELA Rioja. En la actualidad, el censo estimado sitúa en torno a las treinta personas las que conviven con esta enfermedad en el territorio riojano. Una parte muy significativa de estos pacientes se encuentra formalmente vinculada a la asociación VencELA Rioja.

La entidad ejerce una actividad integral en la provincia enfocada en ofrecer servicios de apoyo especializado, acompañamiento personalizado tanto a los pacientes afectados como a sus entornos familiares directos, además de liderar las campañas de sensibilización ciudadana para el reconocimiento de la enfermedad en el espacio público.