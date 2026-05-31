Inserta Empleo imparte en Logroño un curso para personas con discapacidad de introducción a la IA

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LOGROÑO 31 May. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comienza en Logroño un curso de introducción a la IA al que asisten 12 alumnos con discapacidad. Esta acción formativa de 25 horas lectivas se imparte hasta el próximo 2 de junio.

Los objetivos de este curso son proporcionar a las personas participantes una comprensión básica de la inteligencia artificial y sus principales aplicaciones, aprender a utilizar herramientas de IA generativa para crear y mejorar contenidos de forma eficaz, aplicar estas tecnologías para optimizar la organización y la productividad en tareas digitales, y conocer las limitaciones, riesgos y aspectos éticos asociados a su uso, fomentando una utilización responsable y sostenible.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.