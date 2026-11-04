'Integra en la Escuela': Talleres sobre discapacidad y accesibilidad para casi 5.400 escolares en La Rioja

Integra en la Escuela: Talleres de Discapacidad y Accesibilidad para más de 5.000 Escolares en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, han visitado este miércoles el CEIP San Pío X, en el barrio logroñés de La Estrella, para conocer el desarrollo de los talleres del programa 'Integra en la Escuela'.

Las actividades programadas en este centro cuentan con la participación prevista de 38 escolares: 25 de 4.º de Educación Primaria y 13 de 3.º de Educación Infantil.

A través del juego, el diálogo y la resolución de situaciones prácticas, el alumnado aprende a reconocer las barreras que pueden dificultar la vida cotidiana de las personas con discapacidad y a plantear soluciones relacionadas con la accesibilidad, la comunicación y el buen trato.

El programa aborda la discapacidad desde una perspectiva basada en los derechos, la autonomía y la igualdad de oportunidades.

Durante la visita, María Martín ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es que los niños y niñas puedan ponerse en el lugar de las personas con discapacidad y comprender las dificultades que pueden encontrar en su vida cotidiana.

"A través de los juegos, los escolares se divierten, pero, sobre todo, aprenden la importancia de la diversidad, lo positivo de nuestras diferencias y cómo podemos ayudar a quienes tienen otras capacidades", ha señalado.

La consejera ha destacado también que este tipo de experiencias contribuyen a fomentar actitudes de respeto y convivencia desde edades tempranas. "Son aprendizajes que permanecen en la mente y en el corazón de los niños y niñas. Les ayudan a plantearse qué dificultades encuentran otras personas y qué podemos hacer para facilitarles las cosas", ha indicado.

Por su parte, la directora del CEIP San Pío X de Logroño, Emma Martínez, ha destacado la trayectoria del centro en este programa, en el que participa desde hace numerosos cursos.

"Todos los años, en cuanto recibimos la convocatoria, nos inscribimos porque consideramos fundamental que los niños y niñas conozcan que no todas las personas tenemos las mismas capacidades, que existen diferencias y que debemos aprender a convivir, respetarlas y facilitar la participación de todos", ha explicado.

La directora ha señalado que el centro cuenta con un alumnado muy diverso y que este tipo de actividades contribuyen a reforzar el trabajo que se realiza diariamente en las aulas.

"Para los escolares es una jornada lúdica, pero los aprendizajes permanecen. Después seguimos trabajando lo que han aprendido y lo reflejan en sus dibujos y actividades", ha indicado. Asimismo, ha expresado su voluntad de seguir participando en esta iniciativa.

OBSERVAR, INVESTIGAR Y PROPONER SOLUCIONES.

El programa 'Integra en la Escuela', desarrollado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales a través del Servicio de Dependencia y Personas con Discapacidad, se dirige al alumnado de 3.º de Educación Infantil, 4.º de Educación Primaria y 3.º de ESO de centros públicos y concertados de La Rioja.

Sus contenidos y dinámicas se adaptan a cada etapa educativa. En Primaria, el alumnado se convierte en un equipo de 'detectives por la inclusión'. Su misión consiste en resolver cuatro casos protagonizados por niños y niñas de su edad con discapacidad física, intelectual, visual y auditiva.

Para ello, deben observar cada situación, debatir sobre las dificultades que aparecen y proponer alternativas que permitan participar a todos. La sesión, de 90 minutos, se completa con tres estaciones de aprendizaje en las que se emplean materiales como sillas de ruedas, bastones, gafas de simulación, auriculares y pictogramas.

Estas actividades permiten conocer distintos apoyos y reflexionar sobre la relación entre las características de cada persona y las condiciones de su entorno. El mensaje que guía el taller es que muchas de las dificultades que encuentran las personas con discapacidad están relacionadas con barreras del entorno.

La accesibilidad, los apoyos adecuados y el respeto contribuyen a reducirlas y a facilitar la participación en igualdad de condiciones. "No basta con conocer que existen diferentes tipos de discapacidad. Se trata también de aprender a escuchar, preguntar antes de ayudar y contar con cada persona cuando organizamos un juego o una actividad compartida", ha indicado Martín.

DEL CUENTO EN INFANTIL A LA REFLEXIÓN EN SECUNDARIA.

En Educación Infantil, el cuento 'Kiwi, un pájaro más bien raro', de Susana Isern y Rebeca Luciani, sirve como punto de partida para hablar sobre diversidad, aceptación y respeto a las diferencias. La sesión dura 60 minutos e incluye juegos de orientación, comunicación, tacto, movilidad y cooperación, además de un primer acercamiento a productos de apoyo y recursos de accesibilidad.

En 3.º de ESO, las sesiones, también de una hora, comienzan con una pregunta: qué ideas asocia el alumnado a la discapacidad. Después, los participantes analizan situaciones inspiradas en experiencias reales de adolescentes con discapacidad en contextos educativos y sociales y conocen diferentes ayudas técnicas.

Al finalizar, revisan sus respuestas iniciales para valorar si cambiarían alguna expresión o incorporarían nuevos conceptos. Los centros reciben materiales complementarios para continuar trabajando estos contenidos en el aula y en familia, con pautas sobre comunicación y relación con las personas con discapacidad.

UN CALENDARIO CON ACTIVIDADES EN COLEGIOS Y AULAS RURALES.

Según el calendario del programa, está prevista la participación de 2.364 escolares de 3.º de Infantil y 3.007 de 4.º de Primaria. La programación de Infantil y Primaria se extiende del 5 de octubre al 13 de noviembre.

El calendario incluye centros de Logroño y de municipios como Alfaro, Calahorra, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Nájera, además de localidades de menor población a través de los colegios rurales agrupados.

Tras la jornada de este miércoles, están previstas actividades en Ribafrecha, Agoncillo, Arrúbal, Villoslada de Cameros, Ortigosa de Cameros y Torrecilla en Cameros, entre otras localidades. La última semana incluye sesiones en aulas de los CRA Cuenca del Najerilla, Entrevalles, Moncalvillo, Alhama, Cuatro Villas y Vista la Hez.

El calendario de Infantil y Primaria concluye el 13 de noviembre con actividades en Galilea, Corera y Tudelilla. Por su parte, las sesiones dirigidas al alumnado de Secundaria se prolongan hasta abril de 2027.

Como complemento al trabajo en las aulas, el programa contempla un concurso de dibujo para Infantil; y de dibujo y microrrelatos para Primaria.

Estas propuestas permiten al alumnado expresar de forma creativa sus reflexiones sobre inclusión, buen trato e igualdad de oportunidades. La entrega de premios está prevista en diciembre. La información del programa puede consultarse en https://www.larioja.org/integra_escuela/es.