Interinos convocan una concentración "por la dignidad" de los docentes en esta situación

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el colectivo de movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja, con el respaldo de los sindicatos CC.OO., CSIF, PIR, STAR, STE- Rioja y UGT, anuncia una concentración "por la dignidad de los docentes" en esta situación.

Será este miércoles, 12 de noviembre, a las 18,00 horas frente al Palacete del Gobierno, en El Espolón, para reclamar cambios urgentes en la Orden de Interinos.

La Consejería de Educación de La Rioja "lleva años realizando modificaciones superficiales en la Orden de Interinos, lo que mantiene a cientos de docentes en una situación de precariedad laboral que repercute directamente en la calidad educativa".

Esta normativa -explican en un comunicado de prensa- ha sido impuesta "sin la debida transparencia en su negociación y sin garantizar los derechos laborales y profesionales del personal interino".

La nueva orden "supone una amenaza directa contra las condiciones laborales, la estabilidad y la dignidad profesional del colectivo".

Entre las principales reivindicaciones se incluyen:

Continuidad de los nombramientos en los meses de verano para el personal docente.

Jornadas parciales no obligatorias durante todo el curso, con una oferta mínima de media jornada.

"La Rioja es la única comunidad autónoma que obliga a los interinos a aceptar tercios de jornada, lo que se traduce en ingresos medios de aproximadamente 600/800 euros".

Especificación clara de las características de las plazas, incluyendo su duración prevista. Actualmente, las plazas ofertadas carecen de información adicional, lo que satura a los centros educativos, obligados a atender las consultas de los interinos.

Permanencia en las listas sin necesidad de presentarse a procesos de oposición.

Toma de posesión del profesorado interino antes de la incorporación del alumnado, garantizando una correcta planificación y organización pedagógica.

Modificación del apartado de disponibilidad, para que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no a la totalidad de la puntuación acumulada.

El personal interino es esencial para el funcionamiento del sistema educativo, pero continúa siendo tratado como profesional de segunda categoría.

Cabe recordar que estos docentes cuentan con formación universitaria, másteres habilitantes y la preparación necesaria para presentarse a oposiciones cada dos años, además de la experiencia adquirida en las aulas, garantizando una educación de calidad para la ciudadanía riojana.

"No podemos permitir que se precaricen aún más los derechos de quienes sostienen las aulas día a día. Nuestro objetivo es garantizar una educación pública de calidad, sin que ello implique renunciar a los derechos laborales de los docentes ni al correcto funcionamiento de las instituciones educativas".

Por todo ello, "hacemos un llamamiento a los medios de comunicación, a las familias, al alumnado y a toda la sociedad riojana para que apoyen estas reivindicaciones, justas y necesarias. Por la calidad de la educación pública riojana".