Investigadora del CSIC: "La mujer ha estado históricamente maltratada en la ciencia"

IU impulsará enmiendas a la Ley de Ciencia para "blindar" las mejoras laborales de la ley estatal e incorporar la conciliación

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro de la Red de Activistas de Ciencias de Izquierda Unida, Alicia Durán, ha señalado que "la mujer ha estado históricamente maltratada en la ciencia".

Duran se ha desplazado hoy a Logroño para trasladar su experiencia al Parlamento de La Rioja que se encuentra, en estos momentos, en trámite de elaboración de la Ley de Ciencia autonómica. Lo ha hecho junto a Verónica Pablo, joven biotecnóloga e investigadora.

La tramitación de la ley, ha explicado la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, se desarrolla tras la aprobación de la ley estatal que, ha valorado, aplica al personal de investigación la misma normativa que al resto de trabajadores.

En este punto, ha subrayado la necesidad de que se hable "no de personal investigador, sino de personal de investigación", tal y como habían destacado estas dos expertas hoy en su comparecencia ante los diputados.

Así, Durán ha señalado cómo en el trabajo de investigación intervienen "investigadores, técnicos y personal de gestión" y "sin los tres la ciencia no funciona".

"Para nosotros", ha añadido Moreno por otro lado, es "fundamental no sólo que haya un presupuesto suficiente sino que exista un control" y unos "criterios de evaluación".

Entre las enmiendas que incorporará Izquierda Unida a la ley se encuentra la conciliación. En este sentido, Pablo ha relatado cómo el número de mujeres que trabajan en ciencia en las primeras etapas es de más de la mitad del total.

Sin embargo, este número va disminuyendo conforme ascienden las escalas. Y esto es así, ha dicho, porque no hay políticas de conciliación que permitan a las mujeres alcanzar las etapas de liderazgo.

La carrera investigadora, ha explicado, impone la necesidad de continuar realizando tareas una vez que termina la jornada laboral, haciendo difusión en redes, participando en congresos o con estancias en el extranjero.

Ante esto, "si no hay políticas de conciliación las mujeres abandonan por el camino". "No puede ser que si eres madre monoparental no puedes llegar al mismo nivel porque no puedes hacer una estancia en el extranjero", ha aseverado.

Moreno ha avanzado que las enmiendas que presentará Izquierda Unida pasaran por "blindar esta estabilidad laboral" conseguida para "mantener el talento".

En este sentido, Durán ha pedido un "respeto absoluto" a lo logrado con la ley estatal de 2022; "que el Estatuto de los Trabajadores y la reforma laboral se aplique a todo el personal investigador".

Otras enmiendas irán encaminadas a un "control del dinero público"; e incorporar la igualdad, dando a las mujeres las condiciones "no tener que elegir". También, que dedicar el cinco por ciento del presupuesto a investigación no se un "objetivo" sino algo que se cumpla.