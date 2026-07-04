Investigadores excavan en el yacimiento Las Cerradas de Igea para extraer material de un dinosaurio ornitópodo

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la EHU, el Grupo Garras, la Universidad de Cantabria y la Universidad de La Rioja lleva a cabo del 3 al 12 de julio un campo de excavaciones paleontológicas en el yacimiento Las Cerradas de Igea.

El objetivo de la excavación de este año es continuar con la extracción de material en campo de un dinosaurio ornitópodo y fauna asociada; comprobar cómo de completo es el animal, ampliar la cuadrícula principal, así como extraer posibles restos de dinosaurio terópodo asociados en el mismo yacimiento.

Finalmente, se tomará información en campo referente a la geología del yacimiento y actualizará la cartografía de los restos fósiles.

El equipo de investigadores está formado por Xabier Pereda Suberbiola, de la EHU; Patxi Sáez-Benito Sáez de Guinoa, del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja (Grupo Garras); Ignacio Díaz-Martínez, de la Universidad de Cantabria; y Adrián Páramo Blázquez, de la Universidad de La Rioja.

La dinámica de trabajo diaria del equipo es excavar de 9 de la mañana a 19 ó 20 horas de la tarde, variable según el día en función de las condiciones climáticas y de luz, con un par de pausas breves para almuerzo y la comida.

El primer día se dedica a la apertura de yacimiento y, bien con maquinaria o bien de manera manual, se excava la capa de protección con la que se cubre el yacimiento de una campaña a otra; así como el sedimento que se haya movido por erosión a lo largo del año, cubriendo la zona del yacimiento hasta llegar al estrato.

Además, se localiza cualquier posible resto y se amplían los límites de la zona de excavación y se coloca un toldo para proteger de la insolación la mayor parte de la zona de excavación.

A partir de ese momento, el equipo excava en zonas designadas del yacimiento con pequeñas herramientas como cinceles, martillos, brocha, procurando romper la roca encajante con precisión y mantener limpio el área de trabajo.

Una vez localizado posibles restos, se intentan extraer maximizando la seguridad. Si los investigadores no pudiesen llegar al propio hueso, está fragmentado, es demasiado frágil o se encuentra en una acumulación, se delimita un bloque para hacerle lo que se conoce como camisa o momia, de espuma de poliuretano o escayola.

Así, los fósiles se consolidan con resinas acrílicas diluidas en acetona, herramientas como gasas y bisturí y con la asistencia constante de los técnicos de laboratorio del Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja (CIPR).

Cada fósil se registra en mapa e inventario, se toman fotografías antes y después de su extracción. Una vez extraídos, el equipo del CIPR se ocupa del empaquetado seguro de los bloques y fósiles que se almacenarán en las colecciones del CIPR en el municipio de Igea.

Salvo alguna pieza que requiriese intervención de urgencia, en principio no se restauran las piezas. En el futuro, cuando pasan a prioridad de restauración, esta se lleva a cabo en el mismo laboratorio del CIPR.

PUERTAS ABIERTAS.

El Grupo 'Garras' y el CIPR organizan unas Jornadas de Puertas Abiertas 'Abierto por excavaciones' el miércoles 8 y el jueves 9 de julio para que el público local pueda acercarse a ver cómo se trabaja en una excavación paleontológica.

Quienes deseen conocer los fósiles hallados en el entorno de Igea, visitar el museo y recibir una visita guiada por el yacimiento durante una excavación paleontológica, deben contactar con el Centro de Interpretación Paleontológica en Igea.

Además, el día viernes 10 de julio se oferta una visita por el museo y los laboratorios de restauración con los paleontólogos del centro a partir de las 17 horas, como parte de la actividad 'Paseando entre Dinosaurios'.

Esta actividad está organizada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el programa de educación ambiental 'Pasea La Rioja' y es totalmente gratuita, requiriendo reserva previa.

CAFÉ CON EL DINOSAURIO.

Finalmente, dentro del Ciclo de Conferencias 'Café con el dinosaurio' está programada el sábado 11 de julio, a las 11 horas, la charla de Xabier Pereda-Suberbiola titulada 'Más allá de Iguanodon I: otros dinosaurios herbívoros de Cameros', en la que hablará de las faunas de dinosaurios ornitisquios halladas en la Cuenca de Cameros durante el Cretácico Inferior.

Esta charla es una actividad gratuita, dirigida a todos los públicos, sin reserva previa y hasta completar el aforo disponible. Además, podrá seguirse a través de canal YouTube @PaleoComp.