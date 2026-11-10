Investigados cinco conductores que seguían circulando tras perder todos los puntos del permiso - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a cinco hombres, de entre 34 y 43 años y residentes en Logroño y Álava, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial por conducir vehículos a motor pese a tener declarada la pérdida de vigencia de sus permisos de conducción.

Las actuaciones se enmarcan en los dispositivos de control y seguimiento establecidos en La Rioja para detectar a aquellos conductores que, tras haber agotado la totalidad del saldo de puntos y perder la vigencia de su permiso de conducción, continúan conduciendo vehículos a motor, con el consiguiente riesgo para su propia seguridad y para la del resto de usuarios de la vía.

Durante su desarrollo, agentes del GIAT constataron que los cinco investigados conducían sus respectivos vehículos por diferentes vías riojanas, pese a que la pérdida de vigencia de sus permisos de conducción ya había sido declarada.

La conducta detectada no constituye una mera infracción administrativa, sino un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384.1 del Código Penal. Este precepto establece penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Por ello, la Guardia Civil recuerda que, una vez declarada la pérdida de vigencia del permiso de conducción por el agotamiento de la totalidad de los puntos asignados, la persona afectada no podrá volver a conducir hasta que cumpla los requisitos legalmente establecidos para obtener nuevamente la autorización administrativa, incluidos, cuando proceda, los cursos y las pruebas correspondientes.

Con este tipo de actuaciones, el Instituto Armado refuerza la vigilancia sobre los conductores que continúan al volante pese a haber perdido la vigencia de sus permisos y contribuye a prevenir conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, evitando la sensación de impunidad y garantizando la finalidad preventiva del sistema de permiso por puntos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.