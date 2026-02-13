El IPC aumenta un 1,9% en La Rioja en enero

Archivo - Mercado, precios - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó al 1,9% en La Rioja en enero en tasa interanual, cuatro décimas menos que en el conjunto nacional (2,3%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales y en lo que va de año, la inflación en la Región descendió un 0,4%.

Por comunidades autónomas, todas ellas presentaron tasas interanuales positivas en el arranque del año. Madrid registró la tasa más elevada (3%), en tanto que las más moderadas se dieron en Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja, todas ellas con una tasa del 1,9%.