El IRJ muestra en la exposición 'La Rioja vista por el Batalla' cómo ve la comunidad una nueva generación de creadores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha inaugurado la exposición 'La Rioja vista por el Batalla', una muestra que reúne 21 fotografías realizadas por alumnado de 2º de Bachillerato de la asignatura de Imagen y Sonido del IES Batalla de Clavijo y que podrá visitarse hasta el próximo 11 de julio en la sede del IRJ. Al acto también han asistido la directora del centro educativo, Carmen Herreros, y el director de la revista 'Belezos', Urbano Espinosa.

La muestra es el resultado de un proyecto educativo y cultural desarrollado durante el presente curso académico gracias a la colaboración entre el IES Batalla de Clavijo, el Instituto Riojano de la Juventud y la revista cultural 'Belezos', editada por el Instituto de Estudios Riojanos (IER), que propuso al alumnado participar en su emblemática sección 'La Rioja vista por'.

Presente en la publicación desde su primer número, esta sección invita a artistas, fotógrafos y especialistas de diferentes ámbitos a mostrar una mirada personal sobre cualquier realidad de la comunidad autónoma a través de un reportaje fotográfico. Veinte años después de que el profesor y artista Carlos Rosales participara en ella con una propuesta que sigue siendo una referencia para muchos creadores, son ahora los estudiantes del Batalla de Clavijo quienes toman el relevo para ofrecer una interpretación contemporánea de La Rioja.

Las 21 fotografías que integran este catálogo forman parte de una selección realizada a partir de los trabajos desarrollados por el alumnado durante el curso. De ellas, una selección será publicada en el próximo número de la revista 'Belezos', incorporándose así a una de las secciones más reconocibles de esta publicación dedicada a la cultura popular, las tradiciones y el patrimonio riojano.

LA RIOJA DESDE LA MIRADA DE LOS JÓVENES

La iniciativa ha servido como culminación del proceso formativo desarrollado por estudiantes que, en su mayoría, han completado dos años de especialización en imagen, fotografía y creación audiovisual dentro del Bachillerato de Artes. Lejos de centrarse exclusivamente en aspectos técnicos, el proyecto ha apostado por el desarrollo de una mirada propia sobre el territorio, fomentando capacidades relacionadas con la creatividad, la narrativa visual, la reflexión crítica y la expresión artística.

La propuesta se enmarca además en el proyecto de innovación educativa #COVIDA de la Consejería de Educación, que este curso ha trabajado bajo la temática 'Flujos'. Inspirado en los planteamientos del movimiento artístico Fluxus, el alumnado ha explorado conceptos como el movimiento, la circulación, las corrientes, los desplazamientos o los fluidos para construir una visión propia de La Rioja.

Bajo esa premisa, cada participante desarrolló una serie fotográfica inspirada tanto en los paisajes y espacios naturales de la comunidad como en las dinámicas humanas, sociales y culturales que la atraviesan. La Rioja aparece, así, como una tierra marcada por sus valles y ríos, pero también por los flujos de personas, experiencias e ideas que configuran su identidad.

Para ello, los estudiantes profundizaron en las posibilidades narrativas de la fotografía contemporánea, tomando como referencia disciplinas como el fotoensayo, el fotolibro artístico o el reportaje visual. Cada alumno presentó una serie fotográfica completa, de la que posteriormente se seleccionó una imagen representativa para conformar esta exposición colectiva.

UNA EXPERIENCIA ARTÍSTICA QUE TRASCIENDE EL AULA

La colaboración del IRJ ha permitido que el proyecto trascienda el ámbito educativo y se convierta en una experiencia expositiva abierta a la ciudadanía, acercando al público el talento emergente de jóvenes creadores riojanos.

A través de estas 21 imágenes, 'La Rioja vista por el Batalla' propone descubrir una visión innovadora y plural del territorio riojano, construida desde la sensibilidad, la experimentación y la libertad creativa de una nueva generación de artistas.

La exposición podrá visitarse del 5 de junio al 11 de julio en la sede del Instituto Riojano de la Juventud, situada en la calle Muro de la Mata, 8, de Logroño. El horario de apertura será de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16,30 a 20,30 horas, y los sábados, de 10 a 14 horas.