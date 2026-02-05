El IRJ ofrece descuentos de 20 euros para 9 festivales riojanos y facilidad en el transporte para usuarios Carné Joven - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IRJ refuerza su compromiso con el ocio saludable de los jóvenes usuarios del carné joven (hasta 30 años) con descuentos de 20 euros para acudir a diferentes festivales de la región y, además, incluir un autobús a un precio de 5 euros para fomentar la seguridad vial y evitar otro tipo de desplazamientos.

Así lo ha presentado este jueves el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, junto a Ernesto Navarrete, director institucional de Caja Rural de Navarra, y los responsables de los 9 festivales a los que los jóvenes se pueden adherir a estos descuentos.

En concreto, los festivales adheridos son; Ezcaray Fest, Rockland en Santo Domingo, Sierra Sonora en Viniegra, Moradillos en Préjano, Actual y Muwi en Logroño, Gran Reserva y Holika en Calahorra y la novedad de este año; Sonoverso, el festival que se realiza en Berceo.

"Pasamos de 8 a 9 festivales, muestra y claro ejemplo del apoyo del IRJ a proyectos del entorno rural porque ayudan a vertebrar territorio y a fijar población".

Como ha explicado el director del IRJ, con esta iniciativa "que tan buenos resultados nos dieron en la edición anterior, con más de 1 millar de peticiones, queremos fomentar el acceso de los jóvenes a una programación cultural y musical de calidad y que lo hagan a través de un ocio alternativo, saludable, responsable y seguro".

En concreto, los jóvenes se podrán beneficiar de un descuento de 20 euros (tanto en abonos como en entradas sueltas) para cada uno de los festivales. "Pueden ir a uno, un día, o a todos los festivales y en cada una de su elección tendrán ese descuento".

Además también ofrecen la posibilidad de que los jóvenes viajen a los festivales por 5 euros, con autobús de ida y vuelta. "Priorizamos la seguridad vial y la tranquilidad tanto de los jóvenes como de sus familias".

Pero cómo pueden acceder a estas ayudas. Juan Diego Alcaide recuerda que es tan sencillo como entrar en la web del carné joven de La Rioja; https://carnejovenlarioja.com/, ahí pinchar en 'Conoce tu código 'EYCA' (con dos simples datos se recibe de forma automática en el correo electrónico), apuntarlo y, una vez entren a comprar las entradas, introducirlo. Una vez hecho se generará el descuento automáticamente en entrada y desplazamiento.

Ha recordado también que aquel joven que todavía no disponga de su carné, lo puede hacer de forma muy sencilla en las oficinas de Caja Rural de Navarra.

Por su parte, Ernesto Navarrete ha destacado el programa "extenso, variado y de calidad" de los festivales riojano que "gozan de buena salud y tienen mucha demanda".

Además, es más importante si cabe porque, como ha indicado, "favorece al mundo rural. Dar acceso al joven a la cultura es muy importante y poder contribuir a ello con el carné es satisfactorio". Ha recordado que hay 25 oficinas de Caja Rural de Navarra distribuidas por toda la región. Con datos de 2025, más de 20.000 jóvenes riojanos cuentan con este carné "una cantidad importante para la tasa juvenil de nuestra ccaa".

El Carné Joven La Rioja es gratuito. Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años y ofrece, además de esta campaña, numerosos descuentos en ocio, cultura y viajes tanto en España como en el resto de Europa.