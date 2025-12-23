ISCOD UGT celebra este martes en Badarán una jornada de sensibilización sobre industria textil y cooperación

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOD de UGT La Rioja celebra este martes, 23 de diciembre, en Badarán una jornada de sensibilización sobre la industria textil y la cooperación internacional, con el objetivo de exponer las duras condiciones de trabajo y las reiteradas vulneraciones de derechos que sufren las personas trabajadoras tras este sector en países de Centroamérica.

La jornada, que arrancará a las 18,30 en el salón de actos dentro del Consistorio de la localidad, incluye la proyección del documental 'Ropa Sucia', de Félix Zurita de Higes, así como la presentación del proyecto de ISCOD La Rioja y FEASIES en El Salvador 'Trabajo, pero con orgullo: sindicatos salvadereños contra las LGTBIFobias en los lugares de trabajo', financiado por el Gobierno de La Rioja.

Además, la jornada -que también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Badarán- incluye un coloquio con profesionales del sector, activistas y representantes de organizaciones, tales como el cineasta y documentalista, Roberto Astorgano, el vicepresidente de Gylda LGTBI+, Jesús Cárcamo, la ex patrona de ISCOD y diputada, Ana Victoria del Vigo, y la asesora técnica de la CONGDCAR, Marcela Palacios.

Por último, está prevista la intervención del alcalde de Badarán, Francisco Javier Ibáñez, el subdirector general de Cooperación Internacional, Rodrigo Teijeiro, la patrona de ISCOD UGT La Rioja, Ana Belén Gil, y el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo. La entrada estará abierta a todo el público interesado.