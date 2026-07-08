ISCOD UGT promueve la aportación de la interculturalidad en la ciudadanía riojana a través del podcast 'Con-Vivir'

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-Sindicalistas Sin Fronteras) de UGT La Rioja ha publicado los resultados del proyecto 'Con-Vivir: una iniciativa de educación para la transformación social', iniciado hace meses junto a los alumnos del Grado de Trabajo Social de la UR y de FP de Integración Social del Colegio Menesiano de Santo Domingo de la Calzada.

Un proyecto que tiene como fin avanzar en la sensibilización de la ciudadanía riojana sobre la aportación de la diversidad cultural a nuestra región.

La iniciativa, que ha contado con la financiación del Gobierno de La Rioja como parte de los proyectos de Educación para la Ciudadanía Global, ha permitido profundizar en historias reales que permiten descubrir aquellos aspectos "que nos hacen únicos, y sobre todo, nos unen" y que han fructificado en 5 podcast elaborados por los propios alumnos.

En ellos "hablamos de choques culturales, propuestas divertidas y los retos de vivir en diferentes mundos", exponen.

'Con-Vivir' tiene como objetivo potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas e impulsar el valor de la interculturalidad como principio de acción local transversal, a través de la metodología de Aprendizaje y Servicio inculcada a los jóvenes estudiantes destinatarios del proyecto.

En este sentido, a lo largo de las distintas entregas, los alumnos participantes han abordado cuestiones como la depresión en menores y la importancia de su detección en familias diversas; la violencia machista y la urgencia de crear espacios de apoyo, escucha y recursos efectivos para mujeres de diferentes orígenes.

También la discapacidad, buscando desmontar prejuicios y mostrar los retos, las superaciones y el día a día de la discapacidad desde una perspectiva humana, justa e inclusiva.

Todos los podcast pueden consultarse a través de las redes sociales de ISCOD y sus canales en Spotify y Youtube así como en la web de ISCOD www.trabajodecenteenlarioja.com.

Buscan el doble objetivo de sensibilizar, en primer término, al alumnado riojano, para finalmente hacer de la sociedad riojana, una ciudadanía global, solidaria y transformadora, implicada en el fomento y promoción de la diversidad cultural, así como de la reducción de las desigualdades causada por motivos de sexo, edad, raza, religión, etnia o discapacidad.

Además, en la web también pueden descargarse distintos recursos didácticos y guías de todos los proyectos desarrollados por ISCOD-Sindicalistas Sin Fronteras en La Rioja relacionados con los programas de Educación para la Transformación Social y de Cooperación Internacional.

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) es una fundación sin ánimo de lucro, constituida en 1990 por la Unión General de Trabajadores (UGT) como instrumento para canalizar la solidaridad y la cooperación del sindicato con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos. Este compromiso se refleja en la cuota de los trabajadores y las trabajadoras afiliadas a la UGT.

Desde 1994, UGT destina el 0,7% de la cuota de todos sus afiliados y afiliadas a financiar los proyectos de cooperación al desarrollo.