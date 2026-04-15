Israel Galván pone el flamenco a un fin de semana con grandes obras y circo en el Teatro Bretón

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LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón vuelve una semana más con una programación para todos los gustos en la que encontramos flamenco en la tarde del jueves, teatro el viernes y circo el sábado 18 de abril.

El artista Israel Galván llega al teatro municipal de Logroño el jueves 16 de abril, a las 20,00 horas, para poner sobre el escenario su espectáculo 'La edad de oro'. 'El bailaor de los bailaores' celebra el 20 aniversario de este clásico de su repertorio renovando el programa con la voz de María Marín y Rafael Rodríguez a la guitarra.

Galván es uno de los artistas más innovadores y reconocidos del flamenco contemporáneo. Hijo de bailaores, se hizo con el Premio Nacional de Danza en 2005 y desde entonces se ha mostrado vanguardista, reconstruyendo un baile flamenco moderno usando sólo los materiales que hasta hace muy poco eran herramientas exclusivas de los flamencos.

El espectáculo se estima que dura en torno a una hora y el precio de las butacas varía entre los 12 y los 20 euros.

El viernes 17, a las 20,00 horas, el Teatro Bretón cambia de tercio y recibe en sus tablas 'La Barraca' una obra de Vicente Blasco Ibáñez adaptada por primera vez al teatro por Marta Torres y dirigida por Magüi Mira. Se trata de una historia que conmociona por la actualidad de sus personajes y de sus conflictos y que está incluida en el Club de lectura 'Crear Letras'.

Cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana de las que fue desahuciada por impago otra familia que vivió y trabajó en ellas durante varias generaciones. La obra dura en torno a 90 minutos y el precio de las entradas oscila entre los 9 y los 23 euros.

Y para conmemorar el Día Mundial del Circo, que se celebra el tercer sábado del mes de abril, llega el espectáculo circense Sustrai, de la compañía ZirKuSS. Será el 18 de abril a las 20,00 horas. SUSTRAI es un espectáculo de circo de vanguardia de gran formato. Cuenta la unión de muchas situaciones vividas, por los y las intérpretes de la obra, e hiladas a través de los encuentros con una artista plástica. Durante algo más de una hora, el espectador podrá disfrutar y emocionarse con la destreza, valentía y singularidad de sus acróbatas.

Las entradas de todos los eventos están disponibles para su compra en la taquilla, a través del teléfono habitual y en la web teatrobreton.org.