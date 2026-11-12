Las ITV actúan como herramienta de mitigación ambiental activa acelerando la renovación tecnológica

Efrén Tarancón Andrés - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) actúan como herramienta de mitigación ambiental activa, acelerando la renovación tecnológica y reduciendo hasta un 64 % el impacto entre etapas normativas Stage I e IIIB de la UE.

Esta es una de las conclusiones de la tesis doctoral 'Evaluación integral de impactos ambientales en el ámbito agrario mediante Análisis de Ciclo de Vida: De la maquinaria agrícola a la sostenibilidad territorial' de Efrén Tarancón Andrés, que ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja con la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Desarrollada en el Departamento de Ingeniería Mecánica -en el marco del programa de doctorado 881D (Real Decreto 99/2011)- la tesis ha sido dirigida por Julio Blanco Fernández y Eduardo Martínez Cámara.

En ella aborda la evaluación integral de impactos ambientales en ámbitos agrarios y forestales mediante la integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), tecnologías de teledetección LiDAR y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Los resultados demuestran que las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) actúan como herramienta de mitigación ambiental activa, acelerando la renovación tecnológica y reduciendo hasta un 64 % el impacto entre etapas normativas Stage I e IIIB de la Unión Europea (UE):

Aunque la ITV agrícola suele percibirse como un trámite administrativo o de seguridad vial, la tesis revela que estas detectan una importante tasa de rechazo por defectos graves (DG), en concreto, un 17,42 % de las 230.114 inspecciones analizadas en La Rioja entre 2005 y 2025.

Al obligar a corregir deficiencias graves o inmovilizar vehículos obsoletos, la ITV impulsa a un porcentaje de propietarios a retirar sus tractores antiguos y sustituirlos por vehículos más modernos (nuevos o usados de generaciones más recientes).

Por otro lado, la tesis desarrolla una metodología para integrar el riesgo de erosión del suelo proponiendo factores de caracterización regionalizados; y, finalmente, evalúa la sostenibilidad de la gestión forestal, cuantificando la biomasa aérea, los sumideros de carbono y las emisiones asociadas a actividades silvícolas.

Los resultados confirman que la gestión forestal activa optimiza la captura de CO2 frente al abandono masivo, alineándose con los objetivos climáticos europeos para 2030. En este sentido, la tesis concluye proponiendo un marco integrado de Ingeniería de la Sostenibilidad que articula control técnico, análisis geoespacial y bioeconomía rural, aportando herramientas cuantificables y auditables para la transición ecológica.

Así, se identifican líneas futuras como la digitalización de inspecciones, cartografía nacional de factores erosivos, valorización circular de biomasa residual y análisis socioeconómico de la transición verde en el medio rural.