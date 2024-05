IU arremete contra el PP "por censurar el show 'Despotorre'"

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida critica al Partido Popular "tras la decisión del Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP en mayoría absoluta, de censurar la obra de teatro 'Despotorre'".

En una nota de prensa, IU indica que se toma esta decisión porque "la obra enaltece el terrorismo y hace apología del aborto", argumentos que Izquierda Unida califica "de infundados y retrógrados".

"En primer lugar, que expliquen qué es para ellos hacer apología del aborto. Hablan del aborto como si fuera un delito porque es lo que ellos querrían, pero la realidad es que, aunque les moleste, el aborto no es un delito, sino un derecho", ha expuesto la diputada regional de Izquierda Unida, Henar Moreno.

Para Izquierda Unida, este hecho supone "una grave censura cultural".

Moreno señala "que no es un caso aislado, recordando el reciente veto de Vox en la Comunidad Valenciana a las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas'".

"Pero esta censura, como comprobamos en La Rioja, no viene solo de la extrema derecha. El Partido Popular no necesita de Vox para atentar contra la libertad de expresión. No los necesita en Logroño censurando 'Despotorre', igual que no lo hizo en Briviesca cancelando la obra teatral sobre el maestro republicano, Antoni Benaiges".

Para IU, la censura cultural en España "parece estar en aumento". Obras como 'Lightyear', 'Barbie', 'Orlando', '20.000 especies de abejas', y 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca' "han sido objeto de censura por parte de las derechas". Ahora, 'Despotorre' se une a esta lista.

"Las derechas señalan el feminismo, los derechos LGTBIQ+ o la memoria democrática como enemigos, cuando el único enemigo peligroso es su intolerancia y su odio", ha declarado Moreno.

Izquierda Unida hace un llamamiento "a la defensa de la cultura y la libertad de expresión".

"Las que defendemos la cultura y la libertad de expresión iremos este sábado a ver la obra a La Sala Negra. Sin cultura no hay democracia", ha concluido Moreno.