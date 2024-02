IU considera que el PP no quiso aprobar su propuesta de un Plan de Emancipación "porque se le ven las vergüenzas"

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha considerado hoy que el Partido Popular no quiso aprobar, en el último pleno del Parlamento de La Rioja, su propuesta para elaborar un Plan de Emancipación "porque se le ven las vergüenzas".

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa después de que, en el último pleno parlamentario, se rechazara, con los votos de PP y Vox, una proposición no de ley con la que el Grupo Parlamentario Podemos-IU pedía instar al Gobierno de La Rioja a elaborar, en colaboración con sindicatos, asociaciones y colectivos de jóvenes, un Plan Regional de Emancipación Juvenil.

También, poner en marcha la Ley por el Derecho a la Vivienda, especialmente la declaración de 'zonas de mercado residencial tensionado'; y ampliar el parque público de vivienda en alquiler a precios asequibles, reservando una parte de las viviendas disponibles para jóvenes de hasta 35 años, entre otras medidas.

Moreno ha relatado cómo, en ese pleno, escuchó "con atención" las razones esgrimidas por la diputada 'popular' Mariate Antoñanzas para rechazar la propuesta y: "La única razón que dio es que a ellos nadie les daba elecciones, porque ellos ya habían aprobado un plan".

"Un plan", ha añadido, "que sirvió para que no se redujera, en absoluto, la edad de emancipación y para que no se incrementara, en absoluto, el número de jóvenes que podían emanciparse".

"Podríamos pensar que los jóvenes están muy cómodos en casa de sus padres y de sus madres", ha añadido, pero, "creo que basta hablar con cualquiera de ellos y todos tienen como objetivo prioritario poder emanciparse".

Así, ha dicho, "la emancipación es la cuestión fundamental para poder desarrollar un proyecto de vida a medio y a largo plazo".

Moreno ha indicado que la media de edad de emancipación ha subido a los 33 años y, ha afirmado, "esto es una cosa curiosa, porque acabamos de aprobar una Ley de Juventud que habla de jóvenes hasta los treinta años, es decir, que la gente no se emancipa de jóvenes".

PRECARIEDAD: OTRO DRAMA

A esta situación ha sumado la precariedad juvenil como "otro de los grandes dramas".

"Basta mirar cualquier búsqueda en nuestra comunidad y es imposible encontrar una vivienda por menos de 550 euros al mes y, si a eso le sumamos que los menores de 29 años en La Rioja perciben un salario neto de 7.500 euros, pues es que prácticamente no llegan para pagar el alquiler", ha indicado.

Por todo ello, ha considerado que la proposición no de ley del grupo Podemos-IU era "constructiva". Sin embargo, ha entendido que al PP, partido que sustenta el Gobierno riojano, le "da igual que el precio de la vivienda siga subiendo, que los jóvenes no se puedan emancipar, que no tengan empleo de calidad".