IU critica que los anuncios de Capellán "se materializan en la nada" y olvida "lo importante"

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha criticado que Gonzalo Capellán ha olvidado en su discurso del Debate sobre el Estado de la Región de la vivienda "el tema de la legislatura" y solo ofrece "muchos anuncios de inversión que se materializan en la nada". De nuevo, afirma, "está muy alejado de la realidad de los riojanos".

Tras la primera sesión del Debate, en la que solo ha intervenido el presidente alrededor de dos horas, Moreno ha destacado posteriormente ante los medios de comunicación que "nos encontramos en el día de la marmota. Podemos repetir la misma intervención que hicimos hace un año".

Desde su grupo parlamentario critican que este debate se ha realizado, además, "de manera precipitada, sin dar tiempo a analizar cuáles son las distintas circunstancias y la realidad es que nuevamente nos encontramos con una exposición del presidente del Gobierno que tiene muy poquito que ver con los riojanos y con las riojanas".

"MEROS ANUNCIOS"

Ha hablado de "muchos anuncios de inversión que se materializan en la nada. Hace referencia a ayudas que se incrementan, por ejemplo, para los Ayuntamientos, las distintas entidades locales, para esa declaración de ruina de los distintos edificios pero después vemos que realmente lo que viene a decir aquí son meros anuncios que luego no se plasman en la realidad".

Habla también -indica Moreno- "de mayor inversión en sanidad cuando basta ver que la realidad es otra muy diferente, el que acudió ayer, el riojano o riojana que tuvo que acudir ayer a las urgencias de nuestra comunidad se encontró con mínimo 10 horas de espera".

También "se pueden encontrar muchas personas a las que no se les puede dar el alta porque el servicio de hospitalización domiciliaria no funciona", ha lamentado.

Por lo menos -explica Moreno- "no ha tenido la desvergüenza de hablar de esos 763 profesionales sanitarios que anunciaron que iban a llegar a La Rioja y que todos vemos que la realidad es que es falsa".

"NADA" EN SALUD MENTAL

En otro orden de asuntos, la líder de IU en La Rioja lamenta que en las palabras de Capellán "vemos mucha referencia vacía, hueca, a la salud mental que no se concreta en ninguna partida, ni tan siquiera en el desarrollo de esa ley pionera que fue aprobada en la anterior legislatura y que es la primera ley de salud mental de todo el territorio español".

También critica que no ha habido ni "una sola referencia" a la contratación estable de profesionales en el ámbito del cuidado de la salud mental.

Sí que habla -indica Moreno- "de campañas muy puntuales y muy esporádicas pero después se olvida de otras".

"BRINDIS AL SOL EN VIVIENDA"

"Qué decir de la vivienda, el tema de la legislatura, y la realidad es que nuevamente nos encontramos con ese brindis al sol. La realidad -a juicio de Moreno- es que 900 solicitudes en el plan Revive no resuelven el problema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma.

Además ha reprochado a Capellán que dé datos que "no son ciertos". Habla de muchos planes que "no se concretan, que no se van a desarrollar, habla muy poco del día a día de los riojanos".

En este sentido, le ha afeado, "no ha hablado de ni un plan para garantizar que se llegue a final de mes".

Ante todo ello "en la sesión de mañana le plantearemos que tome medidas que se concreten con números, con cuantías y que deje de seguir prometiendo cosas que nunca cumple, si algo tiene Gonzalo Capellán es que desde luego no es creíble y que no se preocupa en ningún momento por nuestra comunidad".

Resulta "también curioso" que Capellán haya "olvidado" el ferrocarril. "No habla del ferrocarril en ningún momento, cuando era uno de sus temas de investidura. No habla sobre la vida de la gente... creo que ha abandonado los principales temas de país, de comunidad autónoma".

"UTILIZACIÓN PARTIDISTA"

Finalmente, Moreno también ha respondido a su decisión de no aplaudir cuando, en un momento del Debate, Gonzalo Capellán ha pedido unidad para condenar las últimas agresiones 'tránsfobas' en Logroño. En este sentido, ha defendido su posición porque "a mí me parece que no se pide unidad en un discurso. Lo que tenía que haber hecho es haber guardado un minuto de silencio, por ejemplo, para condenar ese tipo de actuaciones y no pretender hacer esta utilización partidista de que yo soy el que más condena".

"Resulta muy curioso que vote en contra del desarrollo de la ley trans porque no nos olvidemos que dos de las tres agresiones que se han producido en este fin de semana lo fueron a personas trans y sistemáticamente incumple con un mandato legal que es dar desarrollo a la ley para la igualdad".

Por lo tanto, sentencia, "creemos que no es el momento desde luego de hacer manifestaciones grandilocuentes sino de tomar medidas porque lo que estamos asistiendo es a dar cobertura a este tipo de posicionamientos discriminatorios".

"Nuestra condena creo que es incuestionable y además lo que tenía que haber hecho también es pedir que todos y cada uno de los que estamos aquí y todos y cada uno de los miembros de la sociedad riojana acudamos esta tarde, a las ocho de la tarde, a esa manifestación de condena conjunta de todas las instituciones", ha finalizado.