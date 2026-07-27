IU critica la "falta de consenso" con los vecinos en la reurbanización de las calles Lardero y Vitoria de Logroño

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Logroño critica "la chapuza y las deficiencias en el proyecto de reurbanización de las calles Lardero y Vitoria de nuestra ciudad, a pesar de haber sido ya previamente advertidas por los propios vecinos y vecinas".

Para IU, "no han sido tenidas en cuenta las peticiones y demandas vecinales, lo que pone de manifiesto el estilo de gobierno municipal del PP, autoritario y de espaldas a la ciudadanía".

Así en el proyecto de reforma "no han sido atendidas ninguna de las aportaciones vecinales, no se han cumplido las medidas de compromiso medioambiental y de lucha contra la emergencia climática, al desaparecer masa vegetal y usar un tipo de asfalto que incrementará el calor ambiental en una calle sin sombra".

El proyecto que sí se ha cumplido en la plataforma única de Gran Vía, "parece que hay dos categorías de vecinos en la zona. Tampoco hay ninguna apuesta por una zona más pacificada que incluya limitación de velocidad y elevaciones en los pasos de peatones".

En definitiva, "se trata de un proyecto deficiente y obsoleto, que no tiene en cuenta las reivindicaciones vecinales que lo impulsaron con una movilización ciudadana y la recogida de más de 500 firmas".

También se han incumplido -según IU- las normas de seguridad e higiene contempladas en el proyecto respecto al material de protección personal contra el polvo (gafas, mascarillas con filtro) cortando el pavimento con radial exponiendo a los trabajadores a enfermedades oculares y respiratorias.

"También se han echado en falta en la aplicación del asfalto, sobre todo en la plataforma única que se aplicó extendiéndola a mano por los operarios sin protección ocular ni respiratoria".

Así mismo debería el Ayuntamiento informar "de la previsible diferencia económica que pueda suponer estas modificaciones sobre el proyecto licitado y adjudicado".

Por último IU critica "que desde sectores cercanos al gobierno municipal del PP, se está tratando de señalar a los vecinos y vecinas críticos con este proyecto, caduco, de mala calidad y poco democrático".

Para IU "la democracia es mucho más que votar cada cuatro años, y muestra todo su apoyo y solidaridad con los vecinos señalados que han liderado las movilizaciones ciudadanas, desde su derecho democrático a la participación en el día a día de nuestra ciudad".