IU critica "los problemas por las obras en la calle Lardero" y la "falta de respuesta" del Ayuntamiento

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LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Logroño critica "los graves problemas de seguridad que están ocasionando las obras en ejecución desde hace más de dos meses en la calle Lardero de la capital riojana". La formación ha trasladado "su preocupación ante la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento de Logroño a las numerosas quejas formuladas por los vecinos y vecinas de la zona".

Según ha informado IU Logroño, las obras "han dejado inutilizadas varias farolas del entorno, lo que mantiene la calle en condiciones de escasa iluminación y representa un riesgo evidente para los viandantes". A esta situación se suman "las aceras levantadas y la presencia de zanjas y hoyos que, según la organización, carecen de señalización adecuada y de los elementos de seguridad necesarios para prevenir caídas y lesiones".

La formación ha subrayado que los vecinos y vecinas afectados han trasladado estas denuncias al Ayuntamiento por distintas vías "sin haber obtenido hasta la fecha ninguna respuesta, ni tampoco se ha ejecutado actuación correctora alguna sobre las deficiencias detectadas". Desde IU consideran que los problemas descritos "superan las molestias habituales de cualquier obra urbana y afectan directamente a la seguridad ciudadana".

Izquierda Unida también ha señalado "posibles incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales en el propio desarrollo de las obras, con trabajadores que habrían realizado labores de asfaltado sin la protección adecuada (como gafas o mascarillas) a pesar de la emisión de gases y emanaciones propias de este tipo de trabajos".

Ante esta situación, IU ha exigido al Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el Partido Popular, "que atienda las demandas ciudadanas y que garantice el cumplimiento de las condiciones de seguridad tanto en el espacio público afectado por las obras como en las condiciones laborales de quienes las ejecutan".