IU dice que prohibición velo en el IES Sagasta "vulnera un doble derecho, el de libertad religiosa y el de educación"

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno, ha afirmado que la prohibición del uso del velo islámico en el IES 'Sagasta' de Logroño, "vulnera un doble derecho, porque el hyjab supone una manifestación religiosa y, por tanto, se vulnera el derecho a la libertad religiosa y, por otro lado, también se vulnera el derecho a la educación en la medida en que se ponen condiciones inconstitucionales para garantizar ese derecho".

Moreno ha respondido de este modo a una pregunta de los periodistas acerca de la situación vivida por algunas alumnas del citado instituto logroñés ante la prohibición de acceso por llevar el velo islámico; hecho que ayer vivió una de las estudiantes. La parlamentaria ha recordado que "la postura de Izquierda Unida es, como siempre, defender la laicidad y, desde luego, condenar y criticar cualquier actuación que suponga islamofobia, racismo o xenofobia en todos sus aspectos".

Con ello, ha apuntado que las instituciones públicas deben "mantener la laicidad", si bien "luego cada uno pueda mantener los símbolos individuales que considere en cada ámbito". En este punto, ha criticado que frente a este asunto la Consejería de Educación "sigue mirando hacia otro lado"

"Ayer, precisamente, oíamos cómo una de las alumnas del Instituto Sagasta le fue impedida la entrada al instituto y, por tanto, se vulneró su derecho a la educación, mientras que la consejería no ha hecho ninguna referencia en ese sentido", ha añadido.

Para Moreno "lo que no se puede hacer es pretender que los reglamentos de régimen interno, amparándose en que tienen la facultad de establecer código de vestimenta, vulneren de esa manera los derechos fundamentales del alumnado". Ha abogado por "garantizar esa igualdad en todos los ámbitos" al tiempo que ha preguntado que "por qué no se prohíbe también que se lleve una cruz colgada al cuello", ya que "es otra manifestación religiosa".

Por lo tanto, "todo nuestro apoyo a las personas que en ese sentido se están viendo discriminadas en este momento", para lo que ha avanzado que en el pleno de este jueves "preguntaremos al consejero" de Educación.

La diputada de IU ha criticado que los centros "estén utilizando eso para excluir a una parte de la población inmigrante de las aulas es un procedimiento de guetización en determinados institutos"

Por otra parte, ha criticado que el IES Sagasta aprobó un reglamento "cuando una profesora exigió su derecho a llevar hyjab, que conllevo que el instituto profundizara en esa norma que, desde nuestro punto de vista, es antidemocrática".

Por otra parte, ha criticado "determinadas manifestaciones que, amparándose en que pueda haber determinadas circunstancias, puedan tener un componente racista, lo que se esté haciendo es aún oprimir más a esas mujeres que se puedan ver obligadas, haciéndolas elegir entre llevar el velo, portar ese velo y obtener el derecho a la educación".