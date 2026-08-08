IU exige al Gobierno que publique ya los costes de producción de la uva y controle los contratos de vendimia

Archivo - Vendimia, uva - EUROPA PRESS/DO VALDEPEÑAS - Archivo

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado este viernes dos preguntas escritas en el Parlamento de La Rioja para exigir al Gobierno de Gonzalo Capellán que publique "de forma inmediata" los costes de producción de la uva de esta campaña y que explique qué controles está realizando para garantizar que los contratos de compraventa de uva se firmen antes de la entrega, tal y como obliga la ley.

La vendimia se ha adelantado y ha arrancado ya en algunas zonas de la DOCa Rioja, pero los viticultores y viticultoras riojanas "siguen sin conocer la referencia oficial de costes de producción que el Gobierno regional debe publicar".

"Sin ese dato encima de la mesa, el productor se sienta a negociar a ciegas frente a una bodega que sí sabe perfectamente lo que puede pagar y lo que quiere pagar. Publicar los costes tarde, o no publicarlos, no es un descuido administrativo: es tomar partido por la parte fuerte de la cadena", ha señalado la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno.

La segunda pregunta se dirige al corazón del problema estructural del sector: la firma de los contratos. La ley de la cadena alimentaria obliga a que la relación comercial se formalice por escrito antes de la entrega del producto y prohíbe pagar por debajo del coste de producción.

"Todos los años se repite la misma escena: uva entregada sin contrato firmado, precios que se conocen meses después y viticultores que asumen todo el riesgo. Queremos saber, con datos, cuántas inspecciones se han hecho, cuántas actas se han levantado y cuántos expedientes se han abierto. Si la respuesta es ninguno, el problema no es que la ley no sirva, sino que este Gobierno no la aplica", ha añadido Moreno.

Izquierda Unida registra estas iniciativas apenas un día después de que la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, presentara el distintivo "ERRE" y unos nuevos 'Premios ERRE' para reconocer a las empresas agroalimentarias "comprometidas" con el sector primario. La formación no se opone al reconocimiento a las buenas prácticas, pero advierte de la contradicción de fondo: entre los criterios para conceder el galardón figuran formalizar los contratos con antelación a la primera entrega y pagar precios que cubran la rentabilidad agraria.

"Están anunciando un premio por cumplir el mínimo legal. Es como dar una medalla a quien no se salta un semáforo mientras se retira a los agentes de tráfico", ha resumido la diputada. Para Izquierda Unida, la campaña de vendimia se afronta un año más "con marketing institucional y sin política agraria".

La formación reclama al Gobierno de La Rioja tres medidas inmediatas: publicar sin más demora los costes de producción de la uva de esta campaña; poner en marcha un plan de inspección específico durante la vendimia, para verificar que los contratos existen y son previos a la entrega; y hacer públicos los resultados de esos controles al finalizar la campaña.

"El sector productor no necesita una placa, necesita un precio justo y una administración que le respalde cuando negocia. Menos premios y más inspectores, menos fotos y más costes de producción publicados a tiempo. Lo demás es cosmética a costa de quienes sostienen el viñedo riojano", ha concluido Moreno.