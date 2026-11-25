La candidata de Frente Amplio por La Rioja Alda Díez; y la diputada de IU, Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados del Frente Amplio por La Rioja, Alba Díez, ha apelado, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, a la necesidad de "poner nombre a todas las violencias" contra la mujer.

Díez ha ofrecido una rueda de prensa con la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno en la que ha considerado necesario "hablar de las múltiples violencias".

"Hoy toca poner nombre a todas esas violencias. No quedarnos en la más grave, que es la del asesinato, la que nos quita la vida, pero hay que hablar también de violencia simbólica, institucional, obstétrica, de violencia como definición", ha puesto sobre la mesa Moreno.

Díez se ha referido a "la violencia simbólica, que es", ha explicado, "esa naturalización de la violencia por la que se ha construido un sistema basado en la desigualdad".

Hoy, ha dicho, es "un día para salir a la calle, para saber que no estamos solas, que lo que pasaba en las casas cuando la puerta se cerraba nos sigue pasando, que nos sigue pasando por las calles y que no tenemos por qué aceptar que hay una ola reaccionaria que nos tilda de histéricas como históricamente, incluso, hemos sido diagnosticadas".

Esta ola reaccionaria es, a su juicio, "una reacción a un movimiento", el feminista, "que está poniendo en jaque los cimientos de un sistema heteropatriarcal capitalista que se sustenta en la dominación de una parte de la población", las mujeres.

El miedo ahora mismo, ha creído, "lo tiene la ultraderecha", porque acciones como la manifestación de hoy están haciendo que "tiemblen" cuando ven caer "privilegios", ya que las mujeres están ocupando los "lugares" que antes no ocupaban.

Para Díez, están "asustados" y están dando "unos últimos coletazos". Y cuando Vox habla de eliminar políticas de Igualdad es el "juego del verdugo yendo de víctima"; pero, ha añadido: "Ya no cuela, porque se está viendo que nosotras no queramos criminalizar a los hombres, simplemente reclamamos lo nuestro".

La candidata de Frente Amplio ha reflexionado sobre la violencia contra la mujer "como histórica", preguntándose "cómo es posible que se haya construido un sistema en el que se haya naturalizado el dominio sobre unos cuerpos y el control sobre las vidas".

Ha puesto sobre la mesa el "silencio" y el "dolor" de las mujeres que han precedido a las actuales sobre los que se ha construido "una resistencia" que "honra el seguir luchando para conseguir una igualdad".

Moreno ha advertido de que el anuncio del Partido Popular de eliminar el Ministerio de Igualdad "ya lo han hecho aquí en La Rioja, donde desapareció la Consejería de Igualdad". Lo que ocurre "después de que hagan eso", ha dicho, es que "automáticamente se recortan presupuestos y se acaba con las políticas".

Con respecto a Vox, ha creído que "basta ver un sólo debate para ver la violencia en acción" porque "las intervenciones del señor Alda", candidato por La Rioja, "son de una agresividad total y absoluta y una falta de respeto hacia las mujeres en general".

VIOLENCIA VICARIA

Para Moreno, el mayor ejemplo de desigualdad es que estemos ya en 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. "Son mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres", ha clamado.

Ha puesto "en evidencia", también, la situación de los hijos e hijas de esas mujeres, reivindicando incorporar medidas para evitar su maltrato.

Ha preguntado "cómo es posible que hombres que han sido ya previamente condenados, o que están investigados, por maltrato hacia su mujer sigan manteniendo visitas a sus hijos e hijas".

Por tanto, ha creído que, en el momento en el que haya una denuncia por violencia de género y, por tanto, se abra un procedimiento judicial, es necesario que automáticamente se suspendan esas visitas.

"No queremos seguir viendo a esas madres coraje que tanto han tenido que hacer para garantizar la supervivencia de sus hijos e hijas", ha clamado poniendo sobre la mesa la necesidad de implementar medidas en el ámbito de los derechos sociales.