IU lleva al Parlamento una ley frente al racismo: "Es un fenómeno horrible que está presente"

El diputado de IU, Carlos Ollero - IU

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida defenderá este jueves, 18 de junio, en el pleno del Parlamento de La Rioja una proposición de ley frente al racismo, considerando, en palabras del diputado de IU Carlos Ollero, que es "un fenómeno horrible que está presente".

La Proposición de Ley de Prevención, Atención y Protección frente al Racismo y la Xenofobia en La Rioja surge "ante una realidad que no se puede negar", ha informado hoy Ollero en rueda de prensa.

"Creemos que el racismo y la xenofobia no son fenómenos lejanos, no son fenómenos de otras sociedades ni de otros tiempos; es un fenómeno horrible que está presente en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestros centros educativos, en los servicios sanitarios y en el mercado de trabajo", ha dicho.

Ha sumado cómo, también, está presente "en los distintos acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas entre la derecha y la ultraderecha bajo la llamada prioridad nacional".

Ollero ha aportado datos que "revelan", ha dicho, "esta realidad preocupante", como son que "el 41 por ciento de los delitos de odio se refieren a causas relacionadas con el racismo y con la xenofobia".

Ha señalado que "un tercio de las personas de origen racial diverso se sienten discriminadas por algún motivo" y, como dado "más preocupante", se considera que la mayoría de los delitos "no se denuncian y, por lo tanto, se mantienen ocultos".

"En nuestra comunidad autónoma no tenemos de las mayores incidencias en cuanto a delitos por racismo y por xenofobia, pero también se denuncian al año entre cien y doscientos casos de discriminación por estas cuestiones", ha apuntado.

Frente a esta situación, ha relatado, "en La Rioja no existe ningún mecanismo autonómico de protección, prevención y atención frente a las discriminaciones por racismo y por xenofobia".

Así, el objetivo de esta proposición de ley, que para salir adelante deberá contar con la mayoría del arco parlamentario, se basa en "crear institucionalmente un servicio de apoyo y de atención ante estas posibles discriminaciones".

"Presentamos esta ley, por lo tanto, por parte de Izquierda Unida, como un antídoto jurídico y ético frente a la 'prioridad nacional' y sus consecuencias", ha indicado.

Ollero ha explicado que hay "muy pocas referencias" de leyes similares en otras comunidades autónomas y "la única comunidad con una legislación similar es Navarra".

Por lo tanto, ha visto que la aprobación de esta ley significaría que La Rioja se convirtiera en un referente contra la discriminación por el racismo y por la xenofobia.