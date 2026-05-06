IU lleva el Parlamento las reivindicaciones de SOS Hospital de Calahorra y pide al Gobierno que no eche balones fuera

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LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida llevará mañana jueves, 9 de mayo, al Parlamento de La Rioja las reinvidicaciones de la plataforma ciudadana SOS Hospital de Calahorra y ha pedido al Gobierno riojano que no eche balones fuera.

En rueda de prensa, la portavoz y diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha informado de que este partido se sumará, este sábado, a la manifestación prevista ante "los recortes que el Gobierno de La Rioja viene practicando sobre nuestra sanidad y, más específicamente, en el ámbito más descentralizado del Hospital de Calahorra".

La manifestación está convocada por SOS Hospital Calahorra que, tras las movilizaciones desarrolladas en La Rioja Baja, lleva su protesta a Logroño.

Entre sus críticas, la merma de profesionales. Tal y como ha afirmado hoy Moreno, ya en el año 2025 se denunciaba que afectaba a las especialidades de urgencias, oftalmología y reumatología.

Ha señalado que "hay ya diez especialidades que están en riesgo real de desaparición; alergología, cirugía, pediatría, neumología, traumatología, rehabilitación, radiodiagnóstico, medicina preventiva otorrinolaringología y anatomía patológica pero, además, en neurología solo queda una médico que está compartida con el Hospital San Pedro".

Moreno ha clamado al Gobierno riojano que "no vale jugar con la salud" y "con la sanidad de todos y de todas tirando balones fuera" y responsabilizando al Ministerio, cuando La Rioja tiene "las competencias de la gestión, de la coordinación y de la organización".

Ante esta situación, ha anunciado la defensa, por parte de IU, en el próximo pleno de una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a adoptar un plan urgente de refuerzo de recursos humanos en el Hospital de Calahorra.

Un refuerzo que incluya la cobertura de vacantes, sustituciones, jubilaciones y bajas, así como medidas específicas para atraer y retener profesionales sanitarios.

También, a mejorar las condiciones laborales del conjunto de profesionales del Hospital de Calahorra, garantizando estabilidad, seguridad en los puestos de trabajo, reconocimiento profesional y condiciones dignas que eviten la fuga de personal.