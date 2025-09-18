IU pide abrir los brazos a menores migrantes y derechos humanos mientras el Gobierno saca pecho del refuerzo de recursos

La moción consecuencia de Interpelación -defendida por Henar Moreno- previsiblemente decaerá al no contar con el apoyo de los 'populares'
LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Podemos IU La Rioja, Henar Moreno, ha pedido al Gobierno regional que "abra los brazos" para recibir a los niños y niñas migrantes no acompañados porque nuestra comunidad autónoma "debería estar en la defensa de los derechos humanos". Una petición que, como han respondido desde el Ejecutivo riojano, "ya se está haciendo. "El Gobierno de La Rioja ya ha reforzado sus recursos de acogida" pero siempre dentro "de nuestras posibilidades".
Así ha sido el cruce de declaraciones durante la defensa y debate de la moción consecuencia de Interpelación -registrada por Podemos-IU- que se ha producido en el Parlamento de La Rioja relativa a que la Cámara inste al Gobierno de La Rioja a declarar a nuestra ccaa como 'Región Acogedora' y a mostrar públicamente su disposición a colaborar en el proceso de acogida solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en coordinación con las instituciones competentes. Una moción que previsiblemente decaerá al no contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en el Parlamento.
Como ha defendido Moreno esta moción "es muy fácil de entender y difícil de esquivar". Por tanto, ahora el Gobierno de La Rioja "debe elegir de qué lado está".
TAMBIÉN EXIGE SER "REIVINDICATIVOS CON EL GOBIERNO CENTRAL"
Así las cosas les ha pedido "que se guíen por el faro de los derechos humanos" para que La Rioja diga "que no queremos discriminar a esos niños y niñas y que nos vamos a implicar para acoger al mayor número de menores posible". Todo ello -ha explicado- sin dejar de ser reivindicativos con el Gobierno central al que hay que exigirle "que nos den los medios necesarios para acompañarlos en este proceso porque debe haber un apoyo en esa solidaridad para dotarnos con los fondos necesarios para poder hacer frente a esta situación".
Para IU -prosigue Moreno- "esto no va de nacionalidad, o de cómo llegaron esos niños, sino de algo más importante, va de derechos humanos que son los que deben anteponerse a cualquier otra situación".
Además, Moreno ha aprovechado para recriminar la reducción de impuestos del Gobierno regional para "los más ricos" porque con ellos "tendríamos recursos para poder hacer algo y ayudar a estos niños y niñas. Hay que garantizarles sus derechos".
"QUE TE DEN UN DNI ESPAÑOL NO SIGNIFICA QUE LO SEAS"
En el turno de los portavoces, desde el Grupo Parlamentario Vox, Héctor Alacid, se ha mostrado en contra de esta iniciativa a la vez que le ha dicho a Moreno que "que te den un DNI español no significa que seas español".
En un tenso discurso, en el que Alacid ha sido amonestado por la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, por descalificar a la diputadada de IU, éste le ha recordado a Moreno que en la pasada legislatura -en la que su grupo formaba parte como socio de Gobierno- "se negaron a acoger a 36 menas".
"Ahora son partidarios de acoger 107 o 205, ya no sé por el baile de cifras lo que nos corresponde".
"IU lo que quiere es atacar siempre a Vox pero no les concierne realmente si La Rioja quiere ser acogedora o no porque podría haberlo hecho antes", ha finalizado.
"LOS MENORES NO LLEGAN A CANARIAS O CEUTA, LLEGAN A ESPAÑA"
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Javier García ha recordado que los menores "no llegan a Canarias o Ceuta, llegan a España y, por tanto, es responsabilidad de todas las ccaa hacerse cargo y ser responsables. El Estado, además, ha puesto recursos para poner en marcha la derivación de estos menores".
Con el nuevo Real Decreto, La Rioja tiene capacidad para acoger a 107 plazas pero "¿qué está haciendo el Gobierno regional?". Desde el PSOE -ha subrayado- "hicimos una propuesta desde el PSOE pero aún estoy por esperar una simple respuesta o una comunicación oficial. Un país que fue emigrante no puede odiar al emigrante".
EL PP ASEGURA QUE YA ESTÁ TRABAJANDO EN ESTA MATERIA
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Diego Bengoa, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "lleva meses trabajando" en esta acogida. "Hay puesto en marcha un operativo serio y coordinado en colaboración con el tercer sector, las familias y las administraciones".
"En el último año y medio se ha incrementado la capacidad, tenemos previsión, responsabilidad y humanidad", ha indicado.
"La Rioja ya es una comunidad acogedora con hechos, no con eslóganes" -ha afirmado-. "No queremos declaraciones grandilocuentes, sino hechos y gestiones. No queremos una política de etiquetas. Nuestra senda es la responsabilidad y la cohesión social".
Finalmente, ha indicado, "no sabemos cuántos menores van a llegar a La Rioja por eso no podemos improvisar. El Gobierno de España va cambiando las cifras y en medio de ese despropósito es lo que podemos hacer. Cada ccaa tiene que acoger según sus dimensiones".
Por tanto -sentencia- "ésta es una moción redundante, que llega tarde y no aporta nada nuevo porque La Rioja ya ha reforzado sus recursos incrementado un 12,5 nuestra capacidad de acogida, hemos aprobado una Declaración de Emergencia Migratoria y hemos activado medidas urgentes para dar respuestas con rigor".