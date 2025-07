IU pide al Gobierno que "esté a la altura de las circunstancias y los derechos humanos" con acogida a menores migrantes

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha exigido al Gobierno de La Rioja que "esté a la altura de las circunstancias, al lado de la democracia y de los derechos humanos" en relación a la acogida de menores migrantes no acompañados.

En comparecencia de prensa, ha acusado a los populares riojanos de portarse como "la extrema derecha", señalando que la actitud "podría ser comprensible en comunidades autónomas donde dependen del partido Vox, pero desde luego en La Rioja también hace la misma política", ya que "ayer en la reunión preparatoria de la Sectorial, del 17 de julio, el PP de La Rioja hizo exactamente lo mismo que los partidos populares que dependen de Vox en otras comunidades autónomas y es votar en contra de todo lo que se planteó".

"Pero no solo eso -ha añadido la portavoz de IU- es que votó en contra de garantizar un crédito de 22 millones de euros para Ceuta, Canarias y Melilla". "Este es el Partido Popular de nuestra comunidad que se suma al carro de Feijóo, que lo único que quiere es crear el caos para garantizar que ellos tengan una mejor posición", ha apostillado.

Moreno ha afirmado que "se equivocan, porque desde luego creo que los españoles, las españolas y los riojanos de La Riojana somos plenamente conscientes de que somos una comunidad que quiere ser acogedora", y el Partido Popular de La Rioja "que se las da de moderado, de razonable, se ha echado en las manos de Vox".

"¿Cuánto va a tardar el Partido Popular en comprar tan bien que van a echar a todos los migrantes de nuestro país?; ¿Cuánto va a tardar en comprar esos bulos a los que nos tienen acostumbrados?", se ha preguntado Moreno, para indicar que será "lo que tarde en necesitar que le apruebe unos presupuestos o que le apruebe cualquier otro tipo de medidas".

"La realidad es que no es de recibo que estemos jugando a la xenofobia, a la discriminación y a la vulneración de los derechos humanos en nuestro país", ha criticado para pedir "al Gobierno de La Rioja, que esté a la altura de las circunstancias, que esté del lado de la democracia, que esté del lado de los derechos humanos".

"No vale decir que no hay plazas suficientes, no vale decir que no tenemos servicios suficientes, cuando ha sido noticia que echaron marcha atrás en la compra de casas de acogida en Navarrete o en otros lugares", ya que "buscan una excusa para no cumplir con la ley, para no cumplir con la normativa vigente", ha reseñado.

Por ello, finalmente Moreno ha pedido al Gobierno de La Rioja que "rectifique de una vez por todas y garantice los derechos de esos niños y niñas".