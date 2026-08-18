IU pide más personal y reforzar Atención Primaria para que ampliación de Urgencias "no se quede en metros cuadrados"

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha advertido de que la remodelación de Urgencias del Hospital San Pedro, que ampliará el servicio con diez nuevos boxes, "será insuficiente si no se acompaña de un plan concreto de contratación de profesionales y de un refuerzo de la Atención Primaria.

La formación critica que el Gobierno regional se haya limitado a anunciar un incremento de plantilla "en función de las necesidades que se determinen", sin concretar cifras, categorías profesionales ni calendario. Para IU, la respuesta del Ejecutivo "es exclusivamente arquitectónica ante un problema que es, sobre todo, de personal".

"Que esta inversión no se quede en metros cuadrados. Se puede aumentar un 29 por ciento la superficie, pero si no crece también la plantilla lo único que conseguiremos es tener a los pacientes esperando en un sitio más cómodo", ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero.

La formación pone además el foco en los datos del propio Gobierno: 122.810 atenciones en 2025, frente a las 120.828 de 2024 y las 118.442 de 2023. Más de 4.300 atenciones adicionales en dos años que, sostiene IU, no responden a una demanda caprichosa, sino a las dificultades crecientes para acceder al primer nivel asistencial.

"Cuando una persona no consigue cita con su médica de familia en un plazo razonable, el problema de salud no desaparece: se traslada a Urgencias. El colapso del San Pedro empieza en los centros de salud", ha afirmado Ollero.

Izquierda Unida exige por ello "un compromiso público y cuantificado de ampliación de plantilla en el servicio y un plan de choque para la Atención Primaria que garantice la cita con el médico de familia en 48 horas, cubra todas las vacantes y ponga medidas para fidelizar profesionales en la comunidad".