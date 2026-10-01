IU y PSOE piden regular los pisos turísticos y abandonar el turismo de borrachera ante un "no rotundo" del PP

Archivo - Exterior de un piso turístico - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha apoyado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, una proposición no de ley de Izquierda Unida que, entre otras cuestiones, pedía regular los pisos turísticos y, como filosofía, abandonar el 'turismo de borrachera' y que ha levanta un "no rutundo" del Partido Popular.

El diputado de IU Carlos Ollero ha defendido que "no todo el incremento de turistas es positivo para la mayoría social". Por eso, la proposición no de ley de esta formación pedía "impulsar una transformación del modelo turístico de La Rioja, abandonando el modelo de turismo de borrachera, bajo valor añadido y alta conflictividad".

"Sólo leer eso", le ha dicho más adelante el 'popular' Victor Visairas, "ya es un no rotundo por su desconocimiento del sector". Y es que La Rioja, ha dicho, es enoturismo, patrimonio, calidez humana...

"Dese un paseo por esta región, podrá conocer personas que crean valor y una imagen muy alejada", le ha espetado. "Esta PNL en absoluto ataca al sector", le ha replicado Ollero considerando que los populares tienen "poco contacto con la ciudadanía que sufre sus consecuencias en el casco antiguo".

Ollero ha defendido, también, que existe una relación directa entre el aumento de pisos turísticos y la subida del precio de la vivienda, "que reduce la oferta, dificulta la emancipación, y está expulsando a los residentes en barrios gentrificados".

"No se trata de rechazar el turismo, se trata de apostar por otro modelo, que respete la convivencia", ha dicho. Por eso, ha explicado, la iniciativa de IU pide definir el modelo, porque "no se puede dejar al albur del mercado".

También, una tasa turística; regulación integral de las viviendas de uso turístico, "priorizando el derecho a la vivienda al turismo o a la borrachera" e "incluso promoviendo su retorno al alquiler ordinario"; y un plan para el empleo digno en los sectores turístico y hotelero.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha considerado que "todos estamos de acuerdo en que hay y una emergencia habitacional y los mayores afectados son los jóvenes", en un momento en el que "el esfuerzo para adquirir una vivienda se ha duplicado".

No obstante, ha visto que los pisos turísticos "suponen una fuente de ingresos extras" para algunas familias y ha rechazado que detrás estén grandes tenedores con fines especulativos.

Se ha mostrado en contra de la tasa turística. "El problema es la proliferación de un turismo de masa", ha visto rechazando "bajo ningún concepto" una tasa para "convertir a españoles en extranjeros" porque el patrimonio, ha visto, pertenece a todos los españoles.

El socialista Ricardo Velasco ha compartido la preocupación de IU por un turismo de calidad, así como sobre los problemas de acceso a la vivienda; aunque ha reprochado que, recientemente, se rechazara una iniciativa del PSOE similar.

"Nos preocupa sobre todo la regulación de las viviendas turísticas y es que el incremento ha sido muy importante, sobre todo en Logroño y el área metropolitana", ha dicho.

Su "crecimiento descontrolado fuera de la normativa", ha visto, trae "problemas" tanto al disparar el precio de los alquileres como a la creación de ruido.

Ha mostrado el apoyo del PSOE a todos los puntos de la iniciativa menos a la puesta en marcha de una tasa turística.

El 'popular' Víctor Visairas ha argumentado que la tasa, se está usando para poner coto a la entraba masiva, "que no es nuestro caso", ha dicho. No ha visto "sensato", pues, ponerla en marcha teniendo en cuenta, además, ha dicho, que "no todo el territorio tiene una realidad homogénea".

Ha rechazado pedir al Gobierno riojano una regulación de los pisos turísticos porque "ya existe una regulación espcífica dentro del reglamento de turismo" y, además, no es "posible" porque hay competencias municipales.