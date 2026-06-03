IU reclama afrontar con "los recursos necesarios" la falta de preparación de las aulas ante el calor

El diputado de IU, Carlos Ollero - IU

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida reclamará, en el pleno que se celebrará mañana, jueves 4 de junio, afrontar con "los recursos necesarios" la actual falta de preparación de las aulas ante el calor, tal y como ha anunciado el diputado de IU, Carlos Ollero.

Con el formato de una interpelación, que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida, Ollero defenderá cómo, desde la Consejería, "no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios".

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es "uno de los principales problemas en el ámbito educativo" en La Rioja.

Ha denunciado que se está "claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas", ya que "está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes".

Un problema, ha dicho, "que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes" y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

"Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros", ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave "que ha salido a la luz", ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, "que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas". Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como "un parche".

Ha reclamado "más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas".