IU reclama al Gobierno riojano que "no mire a otro lado" con las trabajadoras de la dependencia

Archivo - Concentración en Logroño para exigir un convenio justo en el sector de la dependencia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, ha reclamado al Gobierno riojano que "no mire a otro lado" con las trabajadoras de las residencias y centros de día, y "acompañen de verdad a las familias que necesitan de esa atención, pero especialmente haciéndolo dignificando las condiciones laborales de las trabajadoras".

Ha sido en una pregunta planteada a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, sobre si va a hacer algo el Gobierno de La Rioja para intervenir en el conflicto laboral que mantienen abierto las trabajadoras del sector de las residencias.

León ha indicado que "no intervenimos en lo que las partes hayan resuelto por sí mismas", y "si alguna de las partes, como en este caso son las trabajadoras, considera que el acuerdo no está cumpliendo, lo tiene que exigir por las vías que corresponden". "Y este Parlamento, les aseguro directamente, no es la vía de reclamación", ha manifestado, para criticar que "lo que no cabe es utilizar a las trabajadoras para sacar rédito político desde esta tribuna".

"Politizar un acuerdo, como es en este caso lo que se está haciendo, no es defenderlo, es dinamitarlo, y eso no ayuda a las trabajadoras", ha añadido la consejera.

No obstante, ha reconocido que "puedo estar muy de acuerdo en todas las peticiones y en todas las reivindicaciones que han hecho y, de hecho, se planteó una reunión, como así han dicho, y se llegó a un acuerdo", por lo que "este Gobierno en lo que cree realmente es en el diálogo social, que busca alcanzar acuerdos, y este caso el acuerdo ya existe, y fue firmado en marzo".

Ha insistido en que "fue firmado en el mes de marzo voluntariamente por todas las partes, por patronal y sindicatos", por lo que "cuando ambas partes ya han llegado a ese pacto y lo han suscrito, ya no hay materia en la que intervenir". Ante ello, ha indicado que "nuestra posición sigue siendo coherente con lo que siempre hemos defendido" porque "defendemos el libre mercado", y por ello "este Gobierno jamás va a intervenir en lo que las partes hayan resuelto por sí mismas".

León ha precisado que lo hacen "no porque nos sea indiferente, sino que esa misma posición la mantendríamos si fuese la empresa quien reclamara nuestra intervención hacia su posición". "Si alguna de las partes, como en este caso son las trabajadoras, considera que el acuerdo no está cumpliendo, lo tiene que exigir por las vías que corresponden",. ha concluido.

Al finalizar la contestación, una protesta de trabajadoras del sector en el Parlamento ha derivado en que hayan sido expulsadas del Hemiciclo, cuando proferían gritos en contra de la patronal.

Moreno, por su parte, ha apuntado que "es un debate que ha venido a este Parlamento en distintas ocasiones", hasta el punto de que el PP "votó a favor", llegando a "afirmar que la mejora de los cuidados requiere, necesariamente mejora de las condiciones laborales de quienes lo prestan" ha añadido.

En este punto, ha reconocido que el Gobierno riojano "defiende el libre mercado y no le duelen prendas sistemáticamente en apoyar y acompañar a las empresas de La Rioja, y nos parece bien, pero siempre se dejan ustedes a una parte fundamental de las empresas, que son precisamente las trabajadoras y trabajadores de nuestra comunidad".

Moreno ha señalado, además, que "aquí estamos hablando también de una competencia delegada, una competencia que ustedes externalizan, privatizan, en manos de las empresas privadas". "Estamos hablando de condiciones laborales, podemos catalogar como incluso infrahumanas", ha asegurado, para reclamar que "no miren para otro lado" con las trabajadores del sector.