IU reclama medidas para que la vivienda sea "un derecho y no un negocio" y el PP rechaza "perseguir a quien no alquile"

Podemos-IU y PSOE coinciden en medidas como un canon extrafiscal para viviendas desocupadas y declarar zonas tensionadas

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida (integrado en el Grupo Parlamentario Podemos-IU del Parlamento de La Rioja), Carlos Ollero, ha reclamado hoy medidas para que la vivienda sea "un derecho y no un negocio", pero el Partido Popular (con mayoría absoluta) ha rechazado "perseguir a quien no alquile".

Ollero ha defendido que "no se puede acceder a una vivienda en nuestra comunidad porque jamás se ha considerado como un derecho, sino como un bien de mercado y de inversión". "Desde IU estamos seguras de que ha llegado el momento de transformar las políticas con medidas valientes", ha aseverado.

En La Rioja, ha dicho, "hay en torno a 25.000 viviendas vacías" y se está produciendo un "aumento enorme de la oferta de viviendas para uso turístico". Por tanto, ha visto, es "imprescindible intervenir en el mercado con políticas públicas valientes para que baje el precio".

Ha rechazado las medidas del Partido Popular, que se basan, ha dicho, en "liberalizar el suelo, más negocio, más burbuja y especulación; proteger a los propietarios, bajar impuestos sin limite de renta".

A su juicio, son necesarias medidas para que la vivienda sea considerada como un derecho y no un negocio, como la regulación de pisos turísticos o programas de vivienda colaborativa. En este marco, ha llevado al Parlamento nuevas medidas, como modificar la actual ley regional.

También, poner en marcha un canon extrafiscal sobre la vivienda desocupada, para fomentar su función social; la posibilidad de alquileres forzosos, o declarar zonas tensionadas (lo que supone poner un máximo al precio del alquiler).

SÓLO PSOE HA ACOGIDO LAS MEDIDAS DE IU

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha considerado que las propuestas del Grupo Podemos-Izquierda Unida tendrían credibilidad si no hubieran sido "incapaces" de solucionar este problema en el Gobierno central.

"La izquierda", ha visto, "ha convertido la vivienda en un lujo". Le ha acusado de querer "vulnerar" el derecho a la propiedad privada, "pedir un impuesto más" y "coaccionar a los propietarios para que se vean obligados a alquilar su vivienda".

El socialista Sergio Martínez, que ha anunciado el voto favorable de su formación a la proposición no de ley (algo que no ocurrirá hasta que acabe el pleno, dado que las iniciativas se votan al final) ha considerado que "en la España de hoy no existe un problema más grande que la vivienda".

Ha apoyado las medidas propuestas por IU para "movilizar y sacar al mercado del alquiler las viviendas desocupadas". "Somos conscientes de que esta iniciativa está a falta de concreción", ha reconocido.

El 'popular' Carlos Paúl ha considerado que poner en marcha un canon extrafiscal para la vivienda desocupada "mas que ayudar espantará a los propietarios".

"El Gobierno de Capellán se opone a señalar a los propietarios y perseguir a quien no la saca al alquiler", ha dicho apostado, por el contrario, por "medidas de estímulo".

Se trata de un problema, ha visto, que "no viene de ahora" y ante el que el Gobierno riojano "ya trabaja con medidas para incentivar, no coaccionar". También ha visto que crear zonas tensionadas no funciona.